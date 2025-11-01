Muazzez Abacı apar topar hastaneye kaldırılmıştı! Stent takıldı! Muazzez Abacı'nın sağlık durumu nasıl?

Türk sanat müziğinin efsane ismi Muazzez Abacı, yaşadığı kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Ünlü sanatçının sağlık durumuyla ilgili açıklama, yakın dostu ve söz yazarı Seda Akay’dan geldi.
Muazzez Abacı'nın kalp krizi geçirdiği iler sürüldü. Sanatçının menajeri Taner Budak yaptığı açıklamada kalp krizi iddiasını yalanladı.
Sanatçının damarına stent takıldığını söyleyen Budak, "Kalp krizi doğru değil. Kızı Saba Hanım'la kontrol amaçlı hastaneye gidiyorlar, bir damarına stent takılıyor, şu anda da operasyon sonrası odasında. Çok şükür iyi" ifadelerini kullandı.
