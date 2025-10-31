MAGAZİN

Muazzez Abacı'dan korkutan haber! Kalp krizi geçirdi

Türk sanat müziğinin ünlü yorumcusu Muazzez Abacı'dan korkutan haber geldi. Ünlü ismin kalp krizi geçirdiği ve apar topar hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Öznur Yaslı İkier

Türk sanat müziğinin ünlü yorumcusu Muazzez Abacı, kalp krizi geçirdi.

Söz yazarı Seda Akay, yaptığı açıklamada şunları söyledi; "Canım Abacığıma, salı günü geçirdiği kalp krizi sonrasında stent takıldı. Tedavisi hastanede sürdürülüyor. Şükür, tedavisine normal odada devam ediliyor."

MUAZZEZ ABACI KİMDİR?

Hicran Muazzez Abacı 12 Kasım 1947 Ankara doğumlu Türk sanatçı. Klasik Türk müziği şarkıcısı olan Abacı, Türkiye Kültür Bakanlığı'nın tavsiyesiyle verilmeye başlanan Devlet Sanatçısı unvanına 1998'de lâyık görülmüştür.

İlk olarak Ankara Radyosuna 1966'da girdi. 1973'te ilk plağı Bir Sen Kaldın İçimde Kervan Plak yapımcılığında ile çıkardı. Klasik ve çok sesli Türk Müziğinin popülerlik kazanmasını sağlayan isimlerden biri oldu ve çok sevildi.

Radyo yılları sonrasında İstanbul'daki gazinoların aranılan assolistlerinden biri olmakta gecikmedi ancak özel hayatı nedeniyle sahne ve plak çalışmaları kesintilere uğradı. Sırasıyla Kervan, As, Yavuz Plak şirketleri hesabına pek çok 45'lik ve LP doldurdu. Başlıca albümleri Dönüş (1978), Yasemen (1981), Sevdiklerinizle (1983), Şakayık (1986), Felek (1989), Vurgun (1990), Sensiz Olmadı (1991) ve Efendim (1992) olan sanatçı özellikle "Şakayık" ve "Vurgun" adlı kendisiyle özdeşleşmiş iki eseriyle hemen hatırlanır.

1990 yılında Cemal Safi'nin sözlerini yazdığı "Vurgun" adlı şarkı ve albümle kariyerinin zirvesine çıkan sanatçı, 2000'li yılların başlarında, Türk Sanat Müziği'ndeki genel durgunluğun ve gerilemenin de etkisiyle, kendini müzik gündeminden belirgin şekilde geri çekmiştir.2007 yılında Hayalin İçin Söyle programında jüri olarak yer almıştır.

Özel mekanlarda ve halk konserlerinde her ay 1 veya 2 kez sahneye çıkmaktadır.

Anahtar Kelimeler:
Muazzez Abacı
