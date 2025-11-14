MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Muazzez Abacı'nın serveti ne kadar? Sacit Aslan'dan açıklama: "50 milyar lira..."

Muazzez Abacı'nın ölümü sonrası mal varlığı ve serveti konuşulmaya başlandı. 50 milyar lira servet iddiasından sonra Sacit Aslan'dan açıklama geldi.

Muazzez Abacı'nın serveti ne kadar? Sacit Aslan'dan açıklama: "50 milyar lira..."
Kubra Akalın

Türk sanat müziği sanatçısı Muazzez Abacı, 78. doğum gününde hayatını kaybetti. Muazzez Abacı'nın serveti ve mal varlığı ölümü sonrası hemen konuşulmaya başlandı. Uzun süredir Amerika'da olan Abacı'nın Tuzla'da bir villa, Kuzguncuk ve Şişli'de daireleri bulunduğu, ayrıca bankada yüklü miktarda nakit, bir otomobil ve bir cip arabası olduğu konuşuluyordu.

17 Kasım Pazartesi günü Ankara'da son yolculuğuna uğurlanacak olan usta sanatçı Muazzez Abacı'nın servetinin 50 milyar lira olduğu da iddia edildi. Abacı'nın 50 yıllık yakın dostu, kapanan Maksim Gazinoları’nın patronu Sacit Aslan servet açıklamalarına nokta koydu.

Muazzez Abacı nın serveti ne kadar? Sacit Aslan dan açıklama: "50 milyar lira..." 1

Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programına bağlanan Sacit Aslan konuyla ilgili şunları söyledi:

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Muazzez Abacı'nın serveti konuşuluyor! İstanbul'da daireler, villa ve... Muazzez Abacı'nın serveti konuşuluyor! İstanbul'da daireler, villa ve...

"Tek kızı vardı. Muazzaz Abacı'yı 1975 yılında tanıdım. O tarihten vefatına kadar Abacı'nın sanat hayatı 5 - 6 senedir de tavanlarda seyreden durumu yok. Burada konuşulan 1 milyar 250 milyon dolardan bahsediyor. Böyle para kazanılacak meslek değil zaten."

"MİLYAR DOLARLARI OLSAYDI..."

Müge Dağıstanlı'da Yeniçağ'daki yazısında şunları söyledi:

Muazzez Abacı nın serveti ne kadar? Sacit Aslan dan açıklama: "50 milyar lira..." 2

"5.5 yıldır sahneye çıkmayan Muazzez Abacı’nın en son Ataşehir’de bir dairesi, yine aynı yerde küçük bir ofisi, bankada bir miktar parası vardı. İstanbul-Kalamış Yat Limanı’ndaki evini, Tuzla’daki villasını yıllar önce sattı. Kızıyla birlikte New York-Rochester’da yaşadıkları evi aldılar. Yani milyar dolarlık rakamlar asla sözkonusu değil. Muazzez Abacı’nın 1998’den bu yana menajerliğini yapan Taner Budak 'Milyar dolarları olsa Boğaz’da yalıda ya da ABD’nin en lüks yerlerinde yaşardı. 27 yıl birlikte çalıştık. Asla böyle bir miras sözkonusu değil. Çok üzülüyoruz' dedi."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ağrılara dayanamıyor! "Ameliyat olmak istemiyorum"Ağrılara dayanamıyor! "Ameliyat olmak istemiyorum"
Sabah 5'te dudak dudağa poz! Çok aşık... Sabah 5'te dudak dudağa poz! Çok aşık...

Anahtar Kelimeler:
Muazzez Abacı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şehitlerimizin yasını tutarken Yunanistan'dan skandal paylaşım

Şehitlerimizin yasını tutarken Yunanistan'dan skandal paylaşım

Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi defalarca bıçakladı

Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi defalarca bıçakladı

Beşiktaş'tan Rafa Silva için resmi açıklama!

Beşiktaş'tan Rafa Silva için resmi açıklama!

Çöpten karton toplarken görüntülenmişti! Sessizliğini bozdu

Çöpten karton toplarken görüntülenmişti! Sessizliğini bozdu

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Asgari ücret için net oranı gerekçeyle açıkladı! 'Aynı şey olacak'

Asgari ücret için net oranı gerekçeyle açıkladı! 'Aynı şey olacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.