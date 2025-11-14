Muazzez Abacı'nın serveti ne kadar? Sacit Aslan'dan açıklama: "50 milyar lira..."

Türk sanat müziği sanatçısı Muazzez Abacı, 78. doğum gününde hayatını kaybetti. Muazzez Abacı'nın serveti ve mal varlığı ölümü sonrası hemen konuşulmaya başlandı. Uzun süredir Amerika'da olan Abacı'nın Tuzla'da bir villa, Kuzguncuk ve Şişli'de daireleri bulunduğu, ayrıca bankada yüklü miktarda nakit, bir otomobil ve bir cip arabası olduğu konuşuluyordu.

17 Kasım Pazartesi günü Ankara'da son yolculuğuna uğurlanacak olan usta sanatçı Muazzez Abacı'nın servetinin 50 milyar lira olduğu da iddia edildi. Abacı'nın 50 yıllık yakın dostu, kapanan Maksim Gazinoları’nın patronu Sacit Aslan servet açıklamalarına nokta koydu.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programına bağlanan Sacit Aslan konuyla ilgili şunları söyledi:

"Tek kızı vardı. Muazzaz Abacı'yı 1975 yılında tanıdım. O tarihten vefatına kadar Abacı'nın sanat hayatı 5 - 6 senedir de tavanlarda seyreden durumu yok. Burada konuşulan 1 milyar 250 milyon dolardan bahsediyor. Böyle para kazanılacak meslek değil zaten."

"MİLYAR DOLARLARI OLSAYDI..."

Müge Dağıstanlı'da Yeniçağ'daki yazısında şunları söyledi:

"5.5 yıldır sahneye çıkmayan Muazzez Abacı’nın en son Ataşehir’de bir dairesi, yine aynı yerde küçük bir ofisi, bankada bir miktar parası vardı. İstanbul-Kalamış Yat Limanı’ndaki evini, Tuzla’daki villasını yıllar önce sattı. Kızıyla birlikte New York-Rochester’da yaşadıkları evi aldılar. Yani milyar dolarlık rakamlar asla sözkonusu değil. Muazzez Abacı’nın 1998’den bu yana menajerliğini yapan Taner Budak 'Milyar dolarları olsa Boğaz’da yalıda ya da ABD’nin en lüks yerlerinde yaşardı. 27 yıl birlikte çalıştık. Asla böyle bir miras sözkonusu değil. Çok üzülüyoruz' dedi."