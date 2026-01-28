Müge Anlı'daki 'Sapık Sinan' tahliye oldu! Son hali ortaya çıktı! Tepki yağdı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen Arife Gökçe kaybı olayında baş şüpheli olarak görülen Sinan Sardoğan, başka bir suçtan gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Yaşlı kadınlara taciz iddialarıyla gündeme gelen 'Sapık Sinan' tahliye oldu. Sinan Sardoğan'ın tahliyesinin ardından ilk görüntüleri sosyal medyada ortaya çıktı.

Tıraş olduktan sonra video çekip paylaşan Sinan Sardoğan'ın kilo aldığı dikkat çekti.

Sinan Sardoğan'ın tahliyesi tepki çekerken sosyal medyada; 'Bu katil değil miydi?', 'Bunu da ünlü edelim', 'Beslenmiş' gibi yorumlar yapıldı.