Müge Anlı'daki 'Sapık Sinan' tahliye oldu! Son hali ortaya çıktı! Tepki yağdı

Türkiye’nin günlerce Müge Anlı ile Tatlı Sert programında takip ettiği Sinan Sardoğan, Arife Gökçe kaybı olayında baş şüpheli olarak görülmüştü. Yaşlı kadınlara taciz iddialarıyla gündeme gelen 'Sapık Sinan' başka bir suçtan gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Sinan Sardoğan tahliye oldu.

Müge Anlı'daki 'Sapık Sinan' tahliye oldu! Son hali ortaya çıktı! Tepki yağdı
Öznur Yaslı İkier

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen Arife Gökçe kaybı olayında baş şüpheli olarak görülen Sinan Sardoğan, başka bir suçtan gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Müge Anlı daki Sapık Sinan tahliye oldu! Son hali ortaya çıktı! Tepki yağdı 1

Yaşlı kadınlara taciz iddialarıyla gündeme gelen 'Sapık Sinan' tahliye oldu. Sinan Sardoğan'ın tahliyesinin ardından ilk görüntüleri sosyal medyada ortaya çıktı.

Müge Anlı daki Sapık Sinan tahliye oldu! Son hali ortaya çıktı! Tepki yağdı 2

Tıraş olduktan sonra video çekip paylaşan Sinan Sardoğan'ın kilo aldığı dikkat çekti.

Müge Anlı daki Sapık Sinan tahliye oldu! Son hali ortaya çıktı! Tepki yağdı 3

Sinan Sardoğan'ın tahliyesi tepki çekerken sosyal medyada; 'Bu katil değil miydi?', 'Bunu da ünlü edelim', 'Beslenmiş' gibi yorumlar yapıldı.

Müge Anlı daki Sapık Sinan tahliye oldu! Son hali ortaya çıktı! Tepki yağdı 4

Müge Anlı Müge Anlı ile Tatlı Sert
