Müge Anlı’nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu Justin Timberlake konserinde ortaya çıktı! Geceye damga vurdu

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Timberlake, 11 yıl aradan sonra İstanbul'da hayranlarıyla buluştu.

2025 dünya turnesi kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Stadyumu'nda gerçekleşen konserde sahne alan Timberlake, seslendirdiği parçalarla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Sanatçının hayranları daha konser başlamadan saatler önce stadyuma girmek için metrelerce kuyruk oluşturdu. Ünlü isimlerin akın ettiği gecede Müge Anlı’nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu da görüntülendi.

Konser öncesi kameralara takılan Şinasi Yüzbaşıoğlu samimi tavırlarıyla sosyal medyada gündem oldu.

O ANLAR GÜNDEM OLDU

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu, muhabirlerin Justin Timberlake ile ilgili sorusuna ‘Justin mi yoksa ben mi?’ diye cevap vererek dikkat çeken anlara sahne oldu. Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun tek olması da dikkat çekti. Gözler Müge Anlı'yı aradı...

Sosyal medyada ‘Şinasi müdürüm senin yerin hep ayrı’ ‘Şinasi Yüzbaşıoğlu kalbimizdeki gerçek Justin’ gibi yorumlar yapıldı.

ŞİNASİ YÜZBAŞIOĞLU KİMDİR?

Müge Anlı’nın eşi olarak tanınan Şinasi Yüzbaşıoğlu, 1963 Adana doğumludur. Uzun yıllar boyunca Emniyet Teşkilatı’nda görev alan Yüzbaşıoğlu, eğitimini ise Ankara Polis Koleji ve Polis Akademisi’nde tamamlamıştır.

Şinasi Yüzbaşıoğlu şu güne kadar birçok farklı ilde görev almıştır. Bunların başında Erzurum, Adana ve İstanbul geliyor. Asayiş alanında deneyimiyle dikkat çeken Yüzbaşıoğlu, 2022 yılında ünlü sunucu Müge Anlı ile evlenmiştir.

Şinasi Yüzbaşıoğlu, geçtiğimiz günlerde Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü olarak atandı.