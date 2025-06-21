Müge Anlı'nın sır gibi sakladığı kızı Lidya Müge Akdağ üniversiteden mezun oldu! Görenler aynı şeyi söyledi! 'Annesinin kopyası'

Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla hafta içi her gün televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşan Müge Anlı bu defa kızı Lidya Müge Akdağ ile gündem oldu.

Müge Anlı'nın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Lidya Müge Akdağ üniversiteden mezun oldu. 2002 doğumlu Lidya'yı gören herkes aynı yorumu yaptı.

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Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Lidya'nın mezuniyet gününden fotoğrafları sosyal medyada ortaya çıktı. Lidya'ya 'Annesinin kopyası', 'Tıpkı annesi', 'Annesine çok benziyor' gibi yorumlar yapıldı.

Müge Anlı'nın kızı Lidya, geçtiğimiz aylarda Asuman Krause'nin sunduğu “Aileler Yarışıyor” programına katılmış ve onu ilk kez ekranlarda görmüştük.