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Müge Anlı'nın sır gibi sakladığı kızı Lidya Müge Akdağ üniversiteden mezun oldu! Görenler aynı şeyi söyledi! 'Annesinin kopyası'

Hafta içi her gün gündüz kuşağı programı ile izleyicisinin karşısına çıkan Müge Anlı ekranların sevilen isimlerinden biri. Başarılı kariyeri ve özel hayatı ile ilgi odağı olan Anlı'nın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Lidya Müge Akdağ üniversiteden mezun oldu. Müge Anlı'nın kızını gören herkes 'annesinin kopyası' dedi.

Müge Anlı'nın sır gibi sakladığı kızı Lidya Müge Akdağ üniversiteden mezun oldu! Görenler aynı şeyi söyledi! 'Annesinin kopyası'
Öznur Yaslı İkier

Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla hafta içi her gün televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşan Müge Anlı bu defa kızı Lidya Müge Akdağ ile gündem oldu.

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Müge Anlı'nın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Lidya Müge Akdağ üniversiteden mezun oldu. 2002 doğumlu Lidya'yı gören herkes aynı yorumu yaptı.

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YORUM YAĞDI

Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Lidya'nın mezuniyet gününden fotoğrafları sosyal medyada ortaya çıktı. Lidya'ya 'Annesinin kopyası', 'Tıpkı annesi', 'Annesine çok benziyor' gibi yorumlar yapıldı.

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Müge Anlı'nın kızı Lidya, geçtiğimiz aylarda Asuman Krause'nin sunduğu “Aileler Yarışıyor” programına katılmış ve onu ilk kez ekranlarda görmüştük.

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Anahtar Kelimeler:
Müge Anlı
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