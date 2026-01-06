MAGAZİN

Müge Anlı Rahmi bey neden yok, programdan ayrıldı mı? Rahmi Özkan günlerdir programa çıkmıyor

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında uzun yıllardır yer alan avukat Rahmi Özkan günlerdir canlı yayına çıkmıyor. Müge Anlı takipçileri Rahmi bey neden yok, programdan gitti mi? sorusuna yanıt arıyor. Müge Anlı'dan konuya dair açıklama gecikmedi.

Öznur Yaslı İkier

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yıllardır yer alan avukat Rahmi Özkan'ın günlerdir programda yer almayışı izleyenleri meraklandırdı.

Günler önce Müge Anlı ile canlı yayında tartışma yaşayan Rahmi Özkan'ın programı bırakıp bırakmadığına dair araştırmalar hız kazandı. Program takipçileri 'Rahmi bey neden yok, programdan ayrıldı mı?' sorusuna yanıt ararken Müge Anlı'dan açıklama gecikmedi.

"ACİL BİR AMELİYAT GEÇİRDİ"

Müge Anlı birkaç gün önce şöyle bir açıklama yapmıştı; “Rahmi Özkan’ın eşi yoğun bakımda. Eşi Güzin ablam acil bir ameliyat geçirdi. Midesi derken kalbiyle ilgili sıkıntı çıktı. Apar topar ameliyata alındı. Şu an sağlık durumu iyi, ancak onlar çok endişeliler. Güzel haberler veririz inşallah. Umarım pazartesi günü Rahmi Bey de aramızda olur. Dualarınıza ihtiyacımız var” açıklamasında bulundu.

YAYINDA TARTIŞMIŞLARDI

Öte yandan Müge Anlı ve Rahmi Özkan geçen gün gerçekleşen canlı yayın sırasında tartışmışlardı. Arif Göçer'in kayıp olarak aradığı eşi 41 gün sonra bulunmuş ve başka bir adama kaçtığı öğrenilmişti. Avukat Rahmi Özkan, Arif Göçer'e intikam alması adına 5 yıl boşanma davasını uzatabileceğini belirtti.

Anlı ise Rahmi Özkan'ın açıklamasına sert çıkarak, "Rica ediyorum benim programımda böyle şeyler konuşmayın, bunlar çok çirkin şeyler" dedi. Özkan'ın 'Bunlar kanun' demesi üzerine Müge Anlı, 'Kanun da yanlış' dedi. Rahmi Özkan ise, 'Siz benim neler konuştuğumu bilen bir kişisiniz. Şu andaki konuşmamla 'Bu programda bunları konuşmayın' demenizi doğru bulmuyorum. Kusura bakmayın. Yanlış konuştunuz. Beni tanıyorsunuz siz. Lütfen bana karşı yaptığınız o konuşmayı düzeltin' dedi. Bunun üzerine Müge Anlı 'Düzeltiyorum. O kanuni imkanların sonunda bu kadın 5 yıl başka adamlardan 5 çocuk yaparsa çocuklar bu adamın nüfusuna kaydolacağını da söyler misiniz? Onun inadı yüzünden devletin hakimi, savcısı, avukatı 5 yıl boyunca bununla uğraşacak.' dedi.

