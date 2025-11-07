Muhabir, Nejat İşler'e kafa atmıştı! Olaylı geceyi anlattı! 'Kameranın altından...'

Son olarak Netflix'te yayınlanan 10 Gün Üçlemesi'nde rol alan Nejat İşler geçtiğimiz aylarda magazin muhabiriyle bir tartışma yaşamış ve muhabir İşler'e kafa atmıştı.

Gazeteci Mirgün Cabas’ın programına katılan Nejat İşler, Beyaz TV muhabiriyle yaşadığı tartışma ve ardından muhabirin kendisine kafa attığı olay hakkında ilk kez defa açıklamalarda bulundu. İşler, olaylı geceyi şöyle anlattı:

“Gittiği bir dükkân var, oranın güvenlik şefi de arkadaşım. Genelde çok magazinci olmaz ama geldiklerinde güvenlik şefi arar, ‘Çocuklar geldi, bir beş dakika seninle konuşsun’ derdi. Ben de duruma göre ‘tamam’ derdim. Ama çoğunlukla da konuştum. ‘Bugün olmasın’ dediğimde de ‘tamam’ der, giderlerdi. O gün de ‘bugün olmasın’ dedim; ‘tamam’ dedi. Yolda karşıma çıktı yine. Ne konuştuk biz seninle, neyin sözünü verdin sen bana? Bir tek onun kızgınlığı.”

“ESKİDEN ÇOK FENAYDI”

Nejat İşler, muhabirin daha sonra yaptığı açıklamalar üzerine bir şey söyleme gereği duymadığını belirterek geçmişte yaşadığı bir olayı paylaştı:

“Eskiden çok fenaydı, bu biraz durulmuş halleri. Eskiden bize kameranın altından tekme atarlardı. İttirirlerdi, çelme takarlardı. Bir arkadaşımın mobileti vardı, onunla eğlenmeye gittik. Sonra çıktık, bindik mobilete. Arkadaşım basıyor, gitmiyor. Böyle garip gidiyoruz, ilerleyemiyoruz bir şekilde. Kameralar da bizi bırakmıyor, bizimle beraber koşuyorlar. Ertesi gün telefon geldi, bagaj lastikleri vardır ya, kancalı zincire takmışlar, düşelim diye.”