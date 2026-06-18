Muhtemel Aşk için geri sayım sona erdi! Muhtemel Aşk konusu ne, nerede çekiliyor?

Show TV’nin merakla beklenen, MF Yapım imzalı yeni dizisi “Muhtemel Aşk” bu akşam ilk bölümüyle seyirci karşısına çıkacak. Dizi henüz yayınlanmadan fragmanlarıyla ses getirmeyi başarmıştı.

Romantik komedi türündeki yapımın başrollerini Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu paylaşıyor.

MUHTEMEL AŞK 1. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Başarılı avukat Defne Derin, ailesinin yükünü omuzlarında taşırken bir yandan da ortağı olduğu hukuk bürosunu ayakta tutmaya çalışmaktadır.

Ancak beklenmedik bir kriz, onu hayatının en zor kararlarından biriyle karşı karşıya bırakır. Çaresiz kalan Defne, Bartıner Holding’in varisi olan okuldan arkadaşından borç isteyecektir. Defne bu kararla kendisini ait olmadığını düşündüğü bir davetin içinde bulur.

O gece, yalnızca kariyerini değil, kalbini de etkileyecek karşılaşmalara sahne olacaktır. Karizmatik mimar Tolga Erez ve güçlü iş insanı Kadir Emindağ ile yolları kesişen Defne, farkında olmadan kendisini hayatını tamamen değiştirecek olayların merkezinde bulur. Attığı tek bir adım, onu geri dönüşü olmayan bir yolculuğun başlangıcına sürükleyecektir.

MUHTEMEL AŞK OYUNCU KADROSU:

Dizinin kadrosunda; Cansel Elçin, Evrim Doğan, Hayal Köseoğlu, Müge Bayramoğlu, Ege Erkal, Bahtiyar Memili, Melis Minkari, Selen Domaç, Melisa Berberoğlu, Tugay Erdoğan ve Özgür Berber gibi isimler yer alıyor.