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  4. Müjdat Gezen antidepresana başladığını böyle duyurdu: Yazacaklarımdan ben sorumlu değilim

Müjdat Gezen antidepresana başladığını böyle duyurdu: Yazacaklarımdan ben sorumlu değilim

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
10.03.2025 15:40
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Türk Tiyatrosu'nun usta ismi Müjdat Gezen son yazısında sağlık durumunu dair açıklamalarda bulundu. Antidepresan kullanmaya başladığını anlatan Gezen "Yazacaklarımdan ben sorumlu değilim" dedi.

Müjdat Gezen antidepresana başladığını böyle duyurdu: Yazacaklarımdan ben sorumlu değilim

Usta sanatçı Müjdat Gezen, Cumhuriyet gazetesindeki köşesinde yaşadığı sağlık sorunlarını paylaştı. Gezen, antidepresan kullandığını ve tedavi sürecini anlattı.

"Yazacaklarımdan ben sorumlu değilim. Çünkü doktorum antidepresan ilaç tedavisine başlattı beni" diyen usta isim şu ifadeleri kullandı:

"Bu bir yerden patlayacaktı. Safra kesesini aldırmak zorunda kaldım. Doktorum Erkan Kaya her gün telefon etti. Onca işi arasında benim bireysel tedavime sahip çıktı. Bunu hiç unutmayacağım."

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"BÜNYEMDE TUHAF TUHAF ŞEYLERE YOL AÇARSA..."

Gezen, antideperesan kullandığını şu sözlerle anlattı:

"Şimdi, başta söylediğim gibi bu yeni ilaçlar bünyemde tuhaf tuhaf şeylere yol açarsa yazdıklarım abuk sabuk sözcüklere dönüşürse sorumlusu ben değilim. Kafadır. Bu yaştan sonra kızamık veya kabakulak olmayı beklemiyorum ama durumumun da çok parlak olduğu söylenemez. Hepiniz sağlığınıza çok dikkat edin. Siz benim kıymetlilerimsiniz. Okurlarım, seyircilerim... Hepinize sağlık diliyorum. Sağlık iyi olunca gerisi kolaylaşıyor."

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Müjdat Gezen
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