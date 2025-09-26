MAGAZİN

'Mülki amirler izin vermedi' Hayko Cepkin'in konserleri peş peşe iptal edildi

Rock müziğin ünlü isimlerinden Hayko Cepkin’in Anadolu turnesi kapsamındaki Kayseri ve Diyarbakır konserleri iptal edildi. Ünlü isim sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda konserlerinin iptal edilme sebebini 'Mülki amirler izin vermedi' diyerek açıkladı.

Öznur Yaslı İkier

Rock müziğinin önemli isimlerinden Hayko Cepkin’in Anadolu turnesi kapsamındaki Kayseri ve Diyarbakır konserlerinin valilik kararıyla iptal edildiğini duyurdu.

Mülki amirler izin vermedi Hayko Cepkin in konserleri peş peşe iptal edildi 1

Cepkin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Mülki amirler izin vermedi Hayko Cepkin in konserleri peş peşe iptal edildi 2

"Anadolu turumuzun Kayseri ve Diyarbakır ayakları bölge mülki amirleri tarafından etkinlik izni verilmemesi sebebi ile listeden çıkarıldı. Zaten uğraştığımız ve bu süreçte bilinçli biletleri açmadığımız için sıkıntı yoktur . Ama en önemlisi olan ve artık kıymeti olmayan kalp kırıklarını neyleyeceğiz onu bilemedim."

Hayko Cepkin'in peş peşe iptal edilen konserleri kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü isme destek mesajları yağdı.

