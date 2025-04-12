Murat Ağırel’den Dilan ve Engin Polat’a sert sözler: 'Cami duvarına işedin' iddiası...

Murat Ağırel, Timur Soykan ile birlikte gözaltındayken, Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin adeta vakit kaybetmeden kendileri hakkında suç duyurusunda bulunduğunu ifade etti. Ağırel, bu durumu şaşkınlıkla karşıladığını belirtti: “Biz Timur’la gözaltındayken, tutuklanmaya sevk edilmişken, Dilan Polat-Engin Polat yememiş içmemiş, bizim gözaltına alındığımız gün hakkımızda suç duyurusunda bulunmuşlar.” Ağırel, bu hamlenin zamanlamasına dikkat çekti.

'SEN CAMİ DUVARINA İŞEDİN'

Ağırel, Polat çiftinin suç duyurusunun temelinde yazdığı kitabın ve televizyon programlarında yaptığı açıklamaların olduğunu söylüyor. Çift, Ağırel’in kitabı hakkında suç duyurusunda bulunmuş. Ağırel'in açıklaması, "Biz, Timur'la gözaltındayken tutuklanmaya sevk edilmişken, Dilan Polat ve Engin Polat yememiş içmemişler. Bizim gözaltına alındığımız gün, bizim hakkımızda suç duyurusunda bulunmuşlar. Niye? Ben kitap yazdım ya, hem kitap hakkında suç duyurusunda bulunuyor hem de bu süreçte ben ses odasına girmişim, 'Sen cami duvarına işedin' demişim ve onunla ilgili de gidip ifade vermişim. Bu suçmuş. Savcı çağırsa tabii ki gider ifade veririm ben" dedi.

“3 YILDA 45 YILLIK SERVET” İDDİASI

Ağırel’in en dikkat çeken iddiaları, Polat çiftinin ticari faaliyetleri ve servetleriyle ilgili. Çiftin üç yıl gibi kısa bir sürede kozmetik ürünleri satarak olağanüstü bir kazanç elde ettiğini öne süren Ağırel, bu durumu şu sözlerle eleştirdi: “Bu kişiler 3 yıl içerisinde firma kurmuş, krem satarak 45 yıllık sanayi makinesi üreten adamın 45 yılda üretemediğini bu kişiler 3 yılda kazanmış” dedi.

"BUNA İNANMAMIZI İSTİYORLAR"

Ağırel’in gündeme getirdiği bir diğer çarpıcı iddia ise şu şekilde, "Bu kişiler, 3 yıl içerisinde firma kurmuş, krem satarak, 45 yıllık sanayi makinesi üreten adamın 45 yılda üretemediğini, bu kişiler 3 yılda kazanmış. Balıkesir'deki hastanenin çaycısı 16.259 tane sabun almış. Deposu yok; adam günde 269 defa internete girmiş, Trendyol'dan alışveriş yapmış. Buna inanmamızı istiyorlar" dedi.