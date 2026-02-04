Murat Ceylan'dan Barış Murat Yağcı açıklaması! Barış Murat Survivor'a dönecek?

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Survivor 2026 yarışmacısı Barış Murat Yağcı yarışmadan ayrılarak hemen ülkeye döndü. Havaalanında gözaltına alınan Yağcı'nın Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği alındı.

Survivor yarışmacısı Barış Murat Yağcı, işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Barış Murat Yağcı'nın yarışmadan sessiz sedasız ayrılması sonrası diğer yarışmacılara yapılacak açıklama merak edildi. Murat Ceylan yarışmacılara açıklama yaparak "Barış yok! Barış özel sebeplerinden dolayı Türkiye'ye dönmek zorunda kaldı. İlerleyen günlerde ekibimiz size verecek" dedi.

Bazı yarışmacılar "Kalıcı olarak mı?" deyince Murat Ceylan "Gerekli açıklama yapılacak" yanıtını verdi.

Survivor yarışmacıları duydukları karşısında şoke olurken seyirciler de "Barış Murat Yağcı Survivor'a dönecek mi?" sorusunun yanıtını merak etti.