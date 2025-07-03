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Murat Ceylan'ın sevgilisi Gizem Güneş'in tatil pozlarına beğeni yağdı! Yaşı merak edildi

Özellikle Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi ile adını duyuran Gizem Güneş, bir süredir Murat Ceylan ile aşk yaşıyor. Güzel oyuncunun sosyal medya pozlarına ise beğeni yağıyor. Gizem Güneş'in özel hayatı kadar yaşı da merak edildi.

Murat Ceylan'ın sevgilisi Gizem Güneş'in tatil pozlarına beğeni yağdı! Yaşı merak edildi
Kubra Akalın

Survivor sunucusu Murat Ceylan ve güzel oyuncu Gizem Güneş'in aşk yaşadıkları ortaya çıkmıştı. Aşklarını sosyal medyada paylaşan çiftten Gizem Güneş son olarak Fenerbahçe formasının lansmanında boy gösterdi.

Evlilik gündeminin olmadığını söyleyen genç oyuncu sosyal medya pozlarıyla da dikkat çekti.

Murat Ceylan ın sevgilisi Gizem Güneş in tatil pozlarına beğeni yağdı! Yaşı merak edildi 1

Survivor Murat Ceylan'ın sevgilisi Gizem Güneş'in hem tatil pozları hem de gündelik hayatına dair paylaştığı pozlara beğeni yağdı.

Murat Ceylan ın sevgilisi Gizem Güneş in tatil pozlarına beğeni yağdı! Yaşı merak edildi 2

GİZEM GÜNEŞ KAÇ YAŞINDA?

Güneş, 30 Kasım 1995 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. İlk,orta ve lise eğitimini İstanbul’da tamamlayan genç isim, Marmara Üniversitesi Fransızca Öğretmenliği bölümünde eğitimini tamamladı. Üniversite eğitimi esnasında aynı zamanda oyunculuk eğitimi de aldı.

Murat Ceylan ın sevgilisi Gizem Güneş in tatil pozlarına beğeni yağdı! Yaşı merak edildi 3

İTÜ İspirtohane Kültür Merkezi’nde 6 yıl bale eğitimi alan Güneş, oyunculuğa ilk olarak 2007 yılında rol aldığı Binbir Gece dizisi ile başladı. Gizem Güneş, 1.70 boyundadır.

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Anahtar Kelimeler:
Gizem Güneş
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