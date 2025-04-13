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Murat Ceylan ve Gizem Güneş'ten aşk pozu! Tatil pozlarıyla beğeni topladı

Survivor sunucusu Murat Ceylan ve oyuncu Gizem Güneş aşkını ilan etti. İkiliden yeni aşk pozları geldi. Ayrıca oyuncu Gizem Güneş'in tatil pozları da sosyal medyada beğeni topladı.

Murat Ceylan ve Gizem Güneş'ten aşk pozu! Tatil pozlarıyla beğeni topladı
Kubra Akalın

Survivor sunucusu Murat Ceylan sürpriz aşkı Gizem Güneş ile fotoğrafını paylaştı ve aşkını ilan etti.

Gizem Güneş, sevgilisi Murat Ceylan'ın Survivor çekimleri nedeniyle Dominik Cumhuriyeti'ndeki programını ziyaret etti. Güneş ve Ceylan'ın aşk pozu sosyal medyayı sallarken ikiliden yeni romantik paylaşımlar da geldi.

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Teşkilat dizisinin oyuncularından olan Güneş tatil pozlarını da paylaşınca beğeni topladı.

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Güzel oyuncunun pozlarına "Aşk yaradı" yorumları da gecikmedi.

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GİZEM GÜNEŞ KİMDİR?

30 Kasım 1995 İstanbul doğumlu 1.70 boyundaki Gizem Güneş, Marmara Üniversitesi'nin Fransızca Öğretmenliği bölümünden mezun oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Murat Ceylan
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