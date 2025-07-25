Mustafa Sandal bu defa üzdü! Hastalığını ilk kez açıkladı! Trikotillomani nedir?

Sahne şovları ve kostümleri ile adından sıkça söz ettiren Mustafa Sandal bu defa hayranlarını üzdü. 'Senem Aydın'la Hadi Anlat' programına konuk olan Mustafa Sandal hastalığını ilk kez açıkladı.

HASTALIĞINI AÇIKLADI

Ünlü şarkıcı "Bende trikotillomani (saç koparma hastalığı) vardı, şimdi çok daha azaldı. Düşünürken parmağımı kafamda gezdirip lak diye oradaki saçımı koparıyordum."

"Neyse toparladık, düzelttim. Beni çok iyi tanıyanlar mesela annem ya da Melis, elim saçıma gittiği anda hemen 'Ne oldu, ne düşünüyorsun?' der."

"MELİS EN İYİ ARKADAŞIM"

Mustafa Sandal, 2022'de evlendiği Melis Sütşurup'la mutlu bir beraberliği olduğunu söyledi:

"Bizim aramızdaki aşkın temelini en iyi arkadaşlık oluşturuyor. Benim hayattaki en iyi arkadaşım ben de onun."

"O olduğu zaman üzerine inşa ettiğin her şey çok keyifli oluyor. Biz birlikte olmaktan, birlikte seyahat etmekten çok keyif alıyoruz."

TRİKOTİLLOMANİ NEDİR?

Saç yolma hastalığı veya kaş yolma hastalığı olarak da bilinen trikotillomani kişinin vücudunda bulunan saç, kaş, kirpik gibi tüylerini yolması ile karakterize olan psikolojik bir rahatsızlıktır.