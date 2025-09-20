MAGAZİN

Mustafa Sandal ile Lvbel C5 arasındaki gerginlik had safhada! Küfürler savurdu! 'Turşu oldu'

Mustafa Sandal ile rapçi Lvbel C5 arasındaki gerilim yükseldi. Lvbel C5, Sandal'a yönelik sert eleştirilerini sürdürürken, Sandal da Antalya konserinden genç rapçiye yanıt verdi.

Öznur Yaslı İkier

Mustafa Sandal, temmuz ayında verdiği Harbiye konseri öncesinde, Lvbel C5 adıyla tanınan Süleyman Burak Bodur'un 'Hav Hav Hav' adlı şarkısına göndermede bulunmuştu.

Sandal; "Bir ara 'Miyav Miyav' diye bir şarkı yapmayı düşündüm. Sonra kendime 'Sen Mustafa Sandal'sın' dedim. İçime sinmedi" ifadelerini kullanmıştı.

Mustafa Sandal'ın bu sözlerine karşılık Lvbel C5; "Onun böyle bir efekt yakalaması çok zor. Premium üyesiyse açsın Spotify'ı, dinleyenlere baksın. Yoksa ben verebilirim ama ona şarkı vermem" demişti.

Bu karşılıklı açıklamaların ardından Mustafa Sandal, sosyal medya platformu X üzerinden; "Sevgili kardeşim; sağ olsunlar, halkımız 31 sene önce bana sınırsız premium üyeliği verdi, tasalanma. Bizim zamanımızda tıklama botları falan yoktu. Biz yüreklere dokunmuşuz ki çok şükür bugünlere gelmişiz. 'Tıklansın' diye havhav miyav yerine, kendi tarzımla 'Aşkına Destan'ı yaptım dedim sahnede. Dönemin mizacına eleştiriydi. Esprim seni kırdıysa Mustafa abinin kusuruna bakma. Genç bir kardeşimi üzmek istemem. Sataşanlardan değil, kalıcı ve yüreklere dokunanlardan olmanı temenni ederim. Söylediklerine de kırılmadım, hatta güldüm. Müzik yolculuğunda sonsuz başarılar dilerim" ifadelerini kullanmıştı.

İkili arasındaki polemik Lvbel C5'in Orkun Işıtmak'ın programındaki sözleri sonrası yine alevlendi. Lvbel C5 konuk olduğu programda Mustafa Sandal'a yönelik sert sözlerini sürdürdü.

"ESKİLER 'TURŞU' OLDUĞU İÇİN DELİRİYOR"

Lvbel C5; "Bana gelmiş laf atıyorsun, sana cevap verince ben laf atmışım gibi köpürüyorsun. Sonra laflarını yiyip, mesaj atarlar sosyal medya hesaplarından. Bitti onların devri. 'Onun arabası var, güzel mi güzel’ diye şarkı yapıyorsun. 'Onlar arkandan havlarlar' diyen birine laf ediyorsun. Eskiler 'turşu' olduğu için deliriyor şu an. Eskisin, defol" diyerek küfürler savurdu.

'HİÇ Mİ HİÇ ŞANSI YOK'

Ünlü rapçinin bu sözlerinin ardından Mustafa Sandal, dün akşamki Antalya konserinden görüntülerini paylaştı. Sandal; "Maalesef ruhu yok, onun için hiç mi hiç şansı yok!" Bu sezon üst üste 21'inci sold out konserimiz Antalya'dan selamlar!" mesajıyla, Lvbel C5'e yanıt verdi.

