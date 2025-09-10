Mustafa Sandal konserinde reji çalışanına sert çıktı! 'Gerizekalı mısın?' sözleri tepki çekti! TETSED'den açıklama

Şarkıları ve danslarıyla uzun yıllardır adından söz ettiren Mustafa Sandal, bu sefer son konserindeki görüntülerle sosyal medyada gündem oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 94. İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında Kültür Park'ta düzenlenen Çim Konserleri'nde sahne alan Mustafa Sandal konser sırasında ışık sorunu yaşadı.

Sosyal medyada yayılan konser görüntülerinde Sandal'ın reji çalışanını 'Oğlum takip, biraz gezdir. Gezdir göreyim. Gerizekalı mısın? Sürekli bendesin. Gezdir göreyim.' diye azarladığı görüldü.

Bu görüntüler sosyal medya tepki çekerken Tüm Etkinlik Teknolojileri Sektörü Derneği (TETSED) tarafından açıklama yayınlandı.

Yaşanan duruma sessiz kalmayan dernekten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Etkinlik sektörünün görünmeyen kahramanları olan ışık, ses, dekor ve sahne çalışanları; sanatçıların sahnede parlamasını mümkün kılan emekçilerdir. Sanatçıyı takip etmekle yükümlü olan "takip spot" ışığını "seyirciye çevirmek" şeklinde yönlendirmeye çalışmak, bu emeği hiç saymakla kalmayıp temel bir teknik bilgiden dahi uzak olduğunu göstermektedir."

"HAKARET EDİLMESİ KABUL EDİLEMEZ"

"Bir sanatçının, kendisini görünür kılan emeğin sahibi bir sahne görevline hakaret etmesi asla kabul edilemez. Bu yaklaşım, sadece ilgili kişiye değil, tüm sahne emekçilerine yapılmış büyük bir saygısızlıktır."

Eleştirilerin hedefi olan Mustafa Sandal görüntülerin ardından herhangi bir açıklama yapmadı.