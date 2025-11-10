Müstehcen pozları gündeme gelen Ece Ronay'ın aylık kazancı ne kadar? Gündem olan iddia

Ece Ronay TikTok'ta söylediği şarkılarla fenomen olduktan sonra Mehmet Ali Erbil ile klip çekmişti. Daha sonra ise Erbil'in mesajlarını ifşa eden Ronay o dönem çok konuşuldu.

Mehmet Ali Erbil'le yaşadığı taciz davasıyla da magazin gündemine sık sık düşen Ronay son dönemde ise Instagram abonelik ile dikkat çekiyor. Ronay burada müstehcen pozlarını paylaşarak bir gelir de elde ediyor.

Sosyal medyada Ronay'ın aylık vergisiz gelirinin 4 milyon 160 bin TL olduğu iddia edildi.

İDDİALARI YALANLADI

Fenomen ise bu iddiaları görünce hemen yalanladı. Ece Ronay paylaşımında şunları yazdı:

"Böyle yalanlarla çoluğu çocuğu özendiriyorlar sonra ben suçlu oluyorum! Yalan ya keşke öyle olsaydı çok mutlu olurdum."

Ece Ronay başka bir hesaba ise "Yalan atıyor keşke öyle olsaydı" yanıtını verdi.