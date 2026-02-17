Müstehcen sahneleri tartışma yarattı! Jasmine için karar verildi

Asena Keskinci'nin başrolünde oynadığı Jasmine dizisi yayınlandığı ilk günden bu yana gündemden düşmedi.

Müstehcen sahneleri sebebiyle RTÜK'ün hakkında inevi değerlere ve celeme başlattığı Jasmine dizisine “millî-mangenel ahlâka aykırı olduğu” gerekçesiyle yüzde 5 idari para cezası ve katalogdan çıkarma cezası verilmişti.

KARAR VERİLDİ

Jasmine için son karar verildi. HBO Max Türkiye, dizinin geleceğiyle ilgili resmi açıklamasını sosyal medya hesabı üzerinden yaptı. 18 Şubat Çarşamba akşamı itibarıyla platformdan kaldırılacak olan dizi için şu ifadeler kullanıldı:

"Jasmine, 18 Şubat Çarşamba akşamı HBO Max Türkiye'ye veda etse de başka topraklarda açmaya devam edecek. Üzülmüyoruz ve diyoruz ki bize hep Yasemin."

Bu açıklama, dizinin Türkiye’de yasaklansa da uluslararası platformlarda yayınlanmaya devam edeceğini kesinleştirdi.