Müstehcenlik suçlamasıyla yargılanmıştı! Merve Taşkın karakoldan döner dönmez paylaştı

Merve Taşkın geçtiğimiz 14 Şubat'ta 400 bin TL karşılığında 14 Şubat'ta yalnız olanlara akşam yemeği teklif edip özelliklerini sıralamıştı.

Bu paylaşımı şikayet edilen Merve Taşkın gözaltına alınmış ve "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

Müstehcenlik suçlamasıyla daha önce yargılanan fenomen Merve Taşkın dün bir kez daha ifade vermek için karakola çağırıldı. İfadeye giderken yolda yaptığı paylaşımla dikkat çeken Taşkın şimdi de ayet paylaştı.

İnşirah Suresi'ni paylaşan Merve Taşkın 'Allah hangimizin kalbinin temiz hangimizin kalbinin kararmış olduğunu biliyor ve görüyor. Çok şükür' ifadelerini kullandı.

Taşkın ayrıca gözaltına alınmadığını ve ifadeye 'müstehcenlik suçundan' çağırıldığını da açıkladı.