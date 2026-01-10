MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Müstehcenlik suçlamasıyla yargılanmıştı! Merve Taşkın karakoldan döner dönmez paylaştı

Daha önce müstehcenlik suçlamasıyla yargılanan fenomen Merve Taşkın dün yine ifadeye çağırıldı. Karakola giderken paylaşım yapan Taşkın ifadesini verip döner dönmez ayet paylaştı.

Müstehcenlik suçlamasıyla yargılanmıştı! Merve Taşkın karakoldan döner dönmez paylaştı
Öznur Yaslı İkier

Merve Taşkın geçtiğimiz 14 Şubat'ta 400 bin TL karşılığında 14 Şubat'ta yalnız olanlara akşam yemeği teklif edip özelliklerini sıralamıştı.

Bu paylaşımı şikayet edilen Merve Taşkın gözaltına alınmış ve "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

Müstehcenlik suçlamasıyla yargılanmıştı! Merve Taşkın karakoldan döner dönmez paylaştı 1

Müstehcenlik suçlamasıyla daha önce yargılanan fenomen Merve Taşkın dün bir kez daha ifade vermek için karakola çağırıldı. İfadeye giderken yolda yaptığı paylaşımla dikkat çeken Taşkın şimdi de ayet paylaştı.

Müstehcenlik suçlamasıyla yargılanmıştı! Merve Taşkın karakoldan döner dönmez paylaştı 2

İnşirah Suresi'ni paylaşan Merve Taşkın 'Allah hangimizin kalbinin temiz hangimizin kalbinin kararmış olduğunu biliyor ve görüyor. Çok şükür' ifadelerini kullandı.

Müstehcenlik suçlamasıyla yargılanmıştı! Merve Taşkın karakoldan döner dönmez paylaştı 3

Taşkın ayrıca gözaltına alınmadığını ve ifadeye 'müstehcenlik suçundan' çağırıldığını da açıkladı.

Müstehcenlik suçlamasıyla yargılanmıştı! Merve Taşkın karakoldan döner dönmez paylaştı 4

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Otopark pozları olay oldu! Beğeni butonu çöktü Otopark pozları olay oldu! Beğeni butonu çöktü
Ağzına geleni saydı! ''Saygısız, terbiyesiz'' Ağzına geleni saydı! ''Saygısız, terbiyesiz''

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Merve Taşkın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Halep'te son durum! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Operasyon başladı

Halep'te son durum! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Operasyon başladı

Petro'yu tehdit etmişti! Trump yeni gelişmeyi duyurup tarih verdi

Petro'yu tehdit etmişti! Trump yeni gelişmeyi duyurup tarih verdi

Derbi öncesi Icardi'den Skriniar sözleri!

Derbi öncesi Icardi'den Skriniar sözleri!

Dominik'ten aşk pozu geldi! Sevgilisi tanıdık çıktı

Dominik'ten aşk pozu geldi! Sevgilisi tanıdık çıktı

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü!

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü!

En düşük emekli maaşı açıklandı!

En düşük emekli maaşı açıklandı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.