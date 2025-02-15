"Müstehcenlik" suçundan gözaltındaydı! Merve Taşkın hakkında karar verildi! Avukatı Feyza Altun duyurdu

Onlyfans modeli olarak bilinen ve müstehcen paylaşımları nedeniyle daha önce yargılanarak beraat eden Merve Taşkın '14 Şubat Sevgililer Günü' teklifiyle gündem oldu.

Sosyal medya hesabından bir ilan yayınlayan Taşkın, 14 Şubat'ta yalnız olanlar için ücret karşılığında akşam yemeği teklif etti ve 400 bin TL de ücret belirledi.

Bu paylaşım sonrası CİMER'e şikayet edilen Merve Taşkın "müstehcenlik" suçundan gözaltına alındı. 14 Şubat'ı emniyette geçiren Merve Taşkın geçtiğimiz saatlerde adliyeye sevk edilmişti.

KARAR VERİLDİ

Merve Taşkın hakkında karar verildi. Taşkın'ın avukatı Feyza Altun X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda 'Merve Taşkın adli kontrol ile serbest' ifadelerini kullandı.