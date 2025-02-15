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  4. "Müstehcenlik" suçundan gözaltındaydı! Merve Taşkın hakkında karar verildi! Avukatı Feyza Altun duyurdu

"Müstehcenlik" suçundan gözaltındaydı! Merve Taşkın hakkında karar verildi! Avukatı Feyza Altun duyurdu

15.02.2025 15:25
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Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
15.02.2025 15:25
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Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın 14 Şubat Sevgililer Günü için bir ilan yayınlamış ve akşam yemeği için 400 bin TL fiyat biçmişti. Taşkın bu paylaşımı sonrası "müstehcenlik" suçundan gözaltına alınmıştı. Geçtiğimiz saatlerde adliyeye sevk edilen Taşkın için karar verildi.

Onlyfans modeli olarak bilinen ve müstehcen paylaşımları nedeniyle daha önce yargılanarak beraat eden Merve Taşkın '14 Şubat Sevgililer Günü' teklifiyle gündem oldu.

MERVE TAŞKIN

Sosyal medya hesabından bir ilan yayınlayan Taşkın, 14 Şubat'ta yalnız olanlar için ücret karşılığında akşam yemeği teklif etti ve 400 bin TL de ücret belirledi.

merve paylaşum

Bu paylaşım sonrası CİMER'e şikayet edilen Merve Taşkın "müstehcenlik" suçundan gözaltına alındı. 14 Şubat'ı emniyette geçiren Merve Taşkın geçtiğimiz saatlerde adliyeye sevk edilmişti.

TAŞKIN

KARAR VERİLDİ

Merve Taşkın hakkında karar verildi. Taşkın'ın avukatı Feyza Altun X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda 'Merve Taşkın adli kontrol ile serbest' ifadelerini kullandı.

feyza

Anahtar Kelimeler:
Merve Taşkın
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