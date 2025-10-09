Mutluluğuna gölge düşmüştü! Serbest bırakılan İrem Derici 12 yaş küçük sevgilisiyle sözlendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı "uyuşturucu" soruşturması kapsamında dün sabah çok sayıda ünlü isim şafak operasyonuyla evinden alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan ’uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak’ soruşturması kapsamında ifadesine başvurulan ünlü isimler, kan örneklerinin alınmasının ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemleri sonrası serbest bırakıldı.

Serbest bırakılan İrem Derici hemen basın toplantısı düzenlendi ve şu ifadeleri kullandı:

"Sabah 7’de o şekilde evden alınmak çok üzdü beni. Çünkü, bir telefonda gidip hemen ifademi verip, kan örneğimi saç örneğimi verecek kadar açık bir kadınım. Alnım ana sütüm kadar ak. Bu konuların konuşulduğu ortamda bile durmam. Ben bu kariyeri, uyuşturucu gibi bir bela ile riske atacak kadar aptal mıyım? Testlerin sonucunu kapı kapı gezerek herkese göstereceğim."

Öte yandan İrem Derici dün evlilik yolunda ilk adımı atacaktı. Derici, uzun süredir birlikte olduğu DJ sevgilisi Melih Kunukcu ile sözlenecekti.

Serbest bırakılan Derici ile Kunukcu'nun akşam saatlerinde söz yüzüklerini taktığı öğrenildi.