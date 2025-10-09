MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Mutluluğuna gölge düşmüştü! Serbest bırakılan İrem Derici 12 yaş küçük sevgilisiyle sözlendi

Ünlülere yönelik yapılan uyuşturucu operasyonuyla evinden alınan şarkıcı İrem Derici, Adli Tıp Kurumu’nda kan, idrar ve saç örnekleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Serbest bırakıldıktan sonra basın toplantısı düzenleyen ünlü isim açıklama sonrası DJ sevgilisi Melih Kunukcu ile sözlendi.

Mutluluğuna gölge düşmüştü! Serbest bırakılan İrem Derici 12 yaş küçük sevgilisiyle sözlendi
Öznur Yaslı İkier

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı "uyuşturucu" soruşturması kapsamında dün sabah çok sayıda ünlü isim şafak operasyonuyla evinden alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan ’uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak’ soruşturması kapsamında ifadesine başvurulan ünlü isimler, kan örneklerinin alınmasının ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemleri sonrası serbest bırakıldı.

Mutluluğuna gölge düşmüştü! Serbest bırakılan İrem Derici 12 yaş küçük sevgilisiyle sözlendi 1

Serbest bırakılan İrem Derici hemen basın toplantısı düzenlendi ve şu ifadeleri kullandı:

Mutluluğuna gölge düşmüştü! Serbest bırakılan İrem Derici 12 yaş küçük sevgilisiyle sözlendi 2

"Sabah 7’de o şekilde evden alınmak çok üzdü beni. Çünkü, bir telefonda gidip hemen ifademi verip, kan örneğimi saç örneğimi verecek kadar açık bir kadınım. Alnım ana sütüm kadar ak. Bu konuların konuşulduğu ortamda bile durmam. Ben bu kariyeri, uyuşturucu gibi bir bela ile riske atacak kadar aptal mıyım? Testlerin sonucunu kapı kapı gezerek herkese göstereceğim."

Mutluluğuna gölge düşmüştü! Serbest bırakılan İrem Derici 12 yaş küçük sevgilisiyle sözlendi 3

Öte yandan İrem Derici dün evlilik yolunda ilk adımı atacaktı. Derici, uzun süredir birlikte olduğu DJ sevgilisi Melih Kunukcu ile sözlenecekti.

Mutluluğuna gölge düşmüştü! Serbest bırakılan İrem Derici 12 yaş küçük sevgilisiyle sözlendi 4

Serbest bırakılan Derici ile Kunukcu'nun akşam saatlerinde söz yüzüklerini taktığı öğrenildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu! Herkes bu soruyu sordu: 'Ne oldu da bu isimler seçildi?' Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu! Herkes bu soruyu sordu: 'Ne oldu da bu isimler seçildi?'
Serbest kalır kalmaz sahneye koştu! Ağlamamak için kendini zor tuttu! 'Zoruma gitti'Serbest kalır kalmaz sahneye koştu! Ağlamamak için kendini zor tuttu! 'Zoruma gitti'

Anahtar Kelimeler:
İrem Derici uyuşturucu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.