Müzmin bekar Hakan Altun'dan güzel haber! Yeni aşka yelken açtı

Yıllardır yalnız olan ve evlenmenin hayalini kuran şarkıcı Hakan Altun, yeni aşka yelken açtığını söyledi. İşte detaylar...

Cansu Akalp

Kıbrıs'ta sevenleriyle buluşan Hakan Altun, sahneye çıkmadan önce muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Yalnız tabelası önündeki pozunun artık bir anlam ifade etmediğini söyleyen Altun, özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Müzmin bekar Hakan Altun dan güzel haber! Yeni aşka yelken açtı 1

53 yaşındaki şarkıcı, hayatında biri olduğunu söyledi.

"YENİ AŞKA YELKEN AÇTIM"

Hakan Altun "Şu an çok mutluyum. Yeni bir aşka yelken açtım, ufak tefek bir şeyler var. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar" diye konuştu.

Altun, çok merak edilen sevgilisinin ısrarlara rağmen kim olduğunu açıklamadı.

Seray Sever, İclal Aydın, Ebru Gündeş ve Gonca Vuslateri'den sonra Hakan Altun'un ismi bir dönem Ajda Pekkan ile anılsa da bunun doğru olmadığı ortaya çıkmıştı. Altun, Ajda Pekkan ile müzik ve dostluk dışında ilişkisi olmadığını açıklamıştı.

