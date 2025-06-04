Nafaka sitemiyle gündemdeydi! Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil vasiyetini açıkladı! ''Her bir karım...''

Her açıklaması, her söylediği ve özel hayatıyla adından sıkça söz ettiren ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz günlerde; "29 yıldır nafaka ödüyorum. Bunun dünyada bile örneği yoktur" sözleriyle sitem etmişti.

Nergis Kumbasar, eski eşinin sözlerine; "Her kadın nafakası için mücadele etmeli. Eğer gerçekten istesem, hakkım olanı mahkeme kararıyla alırım zaten. Mehmet Ali Bey'in canı çok acır, bunu biliyor" şeklinde yanıt vermişti.

'ÜÇ EV VERDİM'

Mehmet Ali Erbil, Kumbasar'ın sözlerinin ardından bir televizyon programına katılarak; "29 yıldır hiçbir şekilde ağzımı açmadım. Hem çocuğuma ayrı, hem de annesine ayrı ödüyorum. Kızım üniversite bitirene kadar benim bu nafakayı ödemem lâzımdı, kızım da bitiremedi canı sağ olsun. Nergis Hanım’a ayrılırken üç ev verdim. Sonrasında iki araba aldım. Evden çıkarken bir ütü bile almadım. Nergis Hanım benden sonra evlenmedi, evlenirse nafaka kesilir" ifadelerini kullandı.

Mehmet Ali Erbil sözlerine şöyle devam etti: 'En yüksek nafakayı hangisine veriyorum bilmiyorum, Muhasebecim bilir. İlk evliliğimi yaptığım Muhsine hariç iki eşim de bana öyle bir kontrat yapmışlar ki resmen ters kelepçe ama param olduğu sürece vereceğim. Allah’a şükür bana pırlanta gibi çocuklar yetiştirdiler.'

Ünlü şovmen ayrıca, eşlerinin birinden ayrıldığı için pişman olduğunu da sözlerine ekledi: 'En büyük pişmanlığım adını vermeyeceğim bir eşimden ayrıldığım için. Ayrıldığım için pişmanım.'

VASİYETİNİ AÇIKLADI

Mehmet Ali Erbil, vasiyetinin sorulması üzerine; "Benden sonra tufan. Her bir karım benden daha zengin şu anda. Daha ne yapayım? Evlatlarıma da verdim" yanıtını verdi.

"PARAM, İLK EŞİMİN KONTROLÜNDE"

Bankadaki parasının hesabını ilk eşi Muhsine Kamiloğlu’nun tuttuğunu belirten Mehmet Ali Erbil; "Benim bankada ne kadarım var bilmiyorum. Tüm giderlerimi - gelirlerimi ilk eşim kontrol eder. Gözümü açtığımda ilk onu tanıdım. Gönül bağım güçlüdür. Yarın beş parasız kalsam evini satar, bana destek olur" diye konuştu.