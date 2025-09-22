MAGAZİN

Nagehan Alçı'dan tek celsede boşanmıştı! Rasim Ozan Kütahyalı sessiz sedasız evlendi! Eşi bakın kim çıktı

2010 yılında evlenen Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı'nın boşanması 40 milyon lira tazminat istenmesi ile uzun süre konuşulmuştu. 2023 yılının Ekim ayında tek celsede boşanan ünlü çift uzun süre magazin manşetlerinde kaldı. Son dönemde yine açıklamaları ve yorumlarıyla gündeme gelen Rasim Ozan Kütahyalı ikinci kez nikah masasına oturdu.

Öznur Yaslı İkier

Nagehan Alçı ile meslektaşı Rasim Ozan Kütahyalı 2010 yılında evlenmiş çiftin bu evlilikten ikiz çocukları dünyaya gelmişti.

2023 yılının Ekim ayında 13 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandıran ünlü çift 40 milyon lira tazminat ile uzun süre magazin manşetlerinde yer edinmişti.

Rasim Ozan Kütahyalı'nın ikinci kez nikah masasına oturduğu öğrenildi. Özel yaşamını gözlerden uzak bir şekilde yaşayan Kütahyalı, ikinci kez nikah masasına oturdu.

Sosyal medya hesabından nikahından görüntüler de paylaşan Kütahyalı, "Aile arası bir sade nikahtı" notunu düştü. Kütahyalı ayrıca, sosyal medya hesabında eşinin, "Sen benim her şeyimsin. Hayatımın en anlamlı günü" notuyla paylaştığı gönderiyi de yayınladı.

Rasim Ozan Kütahyalı’nın nikah törenine yakın arkadaş çevresi katıldı. Bu arada Kütahyalı'nın eşi Pınar Ayaz'ın (Kütahyalı) pilates antrenörü olduğu öğrenildi.

