Rasim Ozan Kütahyalı'nın evliliğine Nagehan Alçı'dan şaşırtan yorum! Avukatı fotoğraftan sildi... Kimse anlam veremedi

Gazeteci Nagehan Alçı, eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı’nın nikâh fotoğrafını tebrik mesajıyla sosyal medya üzerinden paylaştı. Ancak Nagehan Alçı'nın seçtiği kareden avukat Merve Uçanok’u silmiş olması dikkat çekti. Alçı'nın bu hamlesine kimse anlam veremedi.

Rasim Ozan Kütahyalı'nın evliliğine Nagehan Alçı'dan şaşırtan yorum! Avukatı fotoğraftan sildi... Kimse anlam veremedi
Öznur Yaslı İkier

Rasim Ozan Kütahyalı, pilates eğitmeni Pınar Ayaz ile ikinci kez nikâh masasına oturdu. Çiftin sade bir törenle gerçekleşen nikâhından fotoğraflar ise kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Rasim Ozan Kütahyalı nın evliliğine Nagehan Alçı dan şaşırtan yorum! Avukatı fotoğraftan sildi... Kimse anlam veremedi 1

Nikahta dikkat çeken ayrıntı ise, Ayaz'ın nikâh şahidinin avukat Merve Uçanok olmasıydı.

Rasim Ozan Kütahyalı nın evliliğine Nagehan Alçı dan şaşırtan yorum! Avukatı fotoğraftan sildi... Kimse anlam veremedi 2

AYRILIK SÜRECİNİ O YÖNETMİŞTİ

Uçanok, 2023 yılında Kütahyalı ile gazeteci Nagehan Alçı'nın boşanma sürecinde de yer almış, o dönemde çiftin ayrılık sürecini yöneten isim olmuştu.

Rasim Ozan Kütahyalı nın evliliğine Nagehan Alçı dan şaşırtan yorum! Avukatı fotoğraftan sildi... Kimse anlam veremedi 3

Ancak dikkat çeken gelişme, Nagehan Alçı'nın paylaşımıyla ortaya çıktı. Eski eşi Kütahyalı'nın nikâh fotoğrafını sosyal medyada yayınlayan Alçı, "Pınar ve Rasim'e mutluluklar diliyorum… Yolları açık olsun" ifadelerini kullandı.

Rasim Ozan Kütahyalı nın evliliğine Nagehan Alçı dan şaşırtan yorum! Avukatı fotoğraftan sildi... Kimse anlam veremedi 4

Ancak Alçı'nın seçtiği karede avukat Merve Uçanok’u silerek paylaşması sosyal medyada gündem oldu. Alçı'nın tebrik mesajına sosyal medyada; 'Sanki avukatla ilgili özel bir problem var', 'Çok kritik bir hamle' şeklinde yorumlar yapıldı.

Nagehan Alçı Rasim Ozan Kütahyalı
