Nagihan Karadere ağlayarak kötü haberi verdi! "Survivor'ın S'sini duymak istemiyorum"

Survivor 2026 için geri sayım başladı. Ocak ayında ekrana gelecek olan Survivor kadrosunda Keremcem, Bayhan ve Dilan Çıtak'ın olacağı açıklandı. Avatar Atakan ise bir davette gülerek "Nagihan tekrardan gidiyor, inşallah şampiyon olur, kendisine başarılar diliyorum" açıklamasında bulundu. Bu açıklamadan sonra gözler Nagihan Karadere'ye çevrildi.

SURVIVOR NAGİHAN'A NE OLDU?

Survivor Nagihan sosyal medyadan bir açıklama yaparak kötü haberi verdi. Nagihan Karadere açıklama yaparak "Bir itirafta bulunmak istiyorum, desteğiniz çok önemli. Çok konuşmak istemiyorum çok ciddi bir operasyon geçirdim daha tam düzelemedim kuvvet açısından. Survivor için uygun değil" dedi.

Nagihan bu anlarda konuşmakta bir hayli zorlandı ve devamında da "Tam sağlık olarak topladım diyorum başka bir sağlık sorunum nüksetti. Konuşmam çok erken doktorum testleri açıklayacak. Şu durumda canımın derdine düştüm. Ağır sıkıntılar yaşıyorum dualarınızı istiyorum. Survivor'ın S'sini duymak istemiyorum. Benim için Survivor tamamen kapandı" ifadelerini kullandı.

Survivor Nagihan bu anlarda ağlamaya başladı ve dua istedi.