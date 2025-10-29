MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Nagihan Karadere ağlayarak kötü haberi verdi! "Survivor'ın S'sini duymak istemiyorum"

Survivor 2026 kadrosu açıklanırken gözler Nagihan Karadere'ye çevrilmişti. Kadroda olacağı iddiaları bulunan Survivor Nagihan kötü haberi verdi. Nagihan Karadere sağlık sorunları yaşadığını ağlayarak açıkladı.

Nagihan Karadere ağlayarak kötü haberi verdi! "Survivor'ın S'sini duymak istemiyorum"
Kubra Akalın

Survivor 2026 için geri sayım başladı. Ocak ayında ekrana gelecek olan Survivor kadrosunda Keremcem, Bayhan ve Dilan Çıtak'ın olacağı açıklandı. Avatar Atakan ise bir davette gülerek "Nagihan tekrardan gidiyor, inşallah şampiyon olur, kendisine başarılar diliyorum" açıklamasında bulundu. Bu açıklamadan sonra gözler Nagihan Karadere'ye çevrildi.

Nagihan Karadere ağlayarak kötü haberi verdi! "Survivor ın S sini duymak istemiyorum" 1

SURVIVOR NAGİHAN'A NE OLDU?

Survivor Nagihan sosyal medyadan bir açıklama yaparak kötü haberi verdi. Nagihan Karadere açıklama yaparak "Bir itirafta bulunmak istiyorum, desteğiniz çok önemli. Çok konuşmak istemiyorum çok ciddi bir operasyon geçirdim daha tam düzelemedim kuvvet açısından. Survivor için uygun değil" dedi.

Nagihan Karadere ağlayarak kötü haberi verdi! "Survivor ın S sini duymak istemiyorum" 2

Nagihan bu anlarda konuşmakta bir hayli zorlandı ve devamında da "Tam sağlık olarak topladım diyorum başka bir sağlık sorunum nüksetti. Konuşmam çok erken doktorum testleri açıklayacak. Şu durumda canımın derdine düştüm. Ağır sıkıntılar yaşıyorum dualarınızı istiyorum. Survivor'ın S'sini duymak istemiyorum. Benim için Survivor tamamen kapandı" ifadelerini kullandı.

Survivor Nagihan bu anlarda ağlamaya başladı ve dua istedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son pozuna yorum yağdı! "Kalçanı da mı yaptırdın?"Son pozuna yorum yağdı! "Kalçanı da mı yaptırdın?"
Türk oyuncu samuray olacak! Gece gündüz eğitimden paylaştıTürk oyuncu samuray olacak! Gece gündüz eğitimden paylaştı

Anahtar Kelimeler:
survivor Nagihan Karadere nagihan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Diyarbakır'da şaşkına çeviren olay! 26 yıldır evlilerdi: Böyle ayrılık sebebi görülmedi!

Diyarbakır'da şaşkına çeviren olay! 26 yıldır evlilerdi: Böyle ayrılık sebebi görülmedi!

Bir anda hepsi birden sırtını döndü

Bir anda hepsi birden sırtını döndü

Galatasaray ve Trabzonspor da var! İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği son 5 maç

Galatasaray ve Trabzonspor da var! İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği son 5 maç

Mehmet Şef’in restoranındaki tadım menüsü fiyatı gündemde!

Mehmet Şef’in restoranındaki tadım menüsü fiyatı gündemde!

Vatandaşlar son yıllarda sağlıklı ve ucuz diye alıyor: 'Satışlarımız çok iyi'

Vatandaşlar son yıllarda sağlıklı ve ucuz diye alıyor: 'Satışlarımız çok iyi'

AYM'den memur ve emekliyi üzecek karar

AYM'den memur ve emekliyi üzecek karar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.