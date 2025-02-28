Nagihan Karadere Survivor Panorama'ya konuk oldu! Önce Hakan Hatipoğlu sonra da Damla Can'a demediğini bırakmadı! 'İki kuduruk, kıskanç, fesat...'

Survivor 2025 tüm heyecanıyla devam ediyor. Survivor'da yarışan ve performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Almeda bu senenin favori isimlerinden biri oldu.

Survivor Panorama programında geçtiğimiz günlerde Almeda'ya kraliçe denmiş ve Nagihan'ın lakabını kendi taktığı iddia edilmişti.

SERT ÇIKMIŞTI

Programdaki bu anlara tepki gösteren Nagihan Karadere "İki kuduruk, kıskanç, fesat, yalaka tayfa beni mi anmışlar yine. Evet kraliçe lakabımı takan Acun Ilıcalı, patronunuzu arayın da ağlayın. patatessssss!!!" ifadelerini kullanmıştı.

Survivor Nagihan geçtiğimiz günlerde yaşanan bu gerilim ardından Survivor Panorama'ya konuk oldu. Canlı yayında Damla Can ile gerilim yaşayan Nagihan sert çıkışlarıyla yine gündem oldu.

CANLI YAYINDA GERGİN ANLAR

Nagihan Karadere; Damla Can'ın 'Bütün kadınlar eşitse bence aynı ve eşit olsun' sözlerine 'Olamaz. Senin reytinginle benim reytingim bir değil. Kıskanıyorsunuz beni... Fesatlığına tedavi gerekiyor.' diyerek sert çıktı. Programdaki bu anlar ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.