"Nasıl götürüyor görüyor musun?" deyip çirkin ifadeler kullandı! Harika Avcı patladı: Magazini çöplüğe çevirmiş tipler...

80'li yıllara damga vuran ünlü oyuncu ve şarkıcı Harika Avcı'nın son dönemde maddi sıkıntılar yaşadığı ve evinden çıkmadığı iddiaları gündeme gelmişti. Avcı, bu defa Beyaz Magazin sunucularına sert çıktı. Sinem Yıldız; "Harika'yı nasıl götürüyor görüyor musun?" deyince ünlü isim kendini tutamadı.

Öznur Yaslı İkier

Assolistlik yaptığı dönemdeki güzelliği ve şarkılarıyla büyük bir üne kavuşan ünlü şarkıcı ve sinema oyuncusu Harika Avcı son dönemde yaşadığı maddi sıkıntılar ve sağlık sorunlarıyla gündeme geliyordu.

Hakkındaki iddiaları sürekli yalanlayan Harika Avcı bu defa Beyaz Magazin sunucularına sert çıktı. Program sunucusu Sinem Yıldız canlı yayında 'Çok hoş bir sahneydi. Cihan Ünal da nasıl götürüyor Harika Avcı'yı görüyor musun?' diye konuşunca Harika Avcı kendini tutamadı.

HARİKA AVCI: SOKAK AĞZI

Avcı "Siz gerçekten bu cümleleri kurarken hiç utanmıyor musunuz? Televizyondaki bir hanıma bu ağız yakışıyor mu sizce? Üstelik iyi niyet maskesiyle konuşuyorsunuz, ama diliniz en pespaye sokak ağzı" diyerek sert çıktı.

Harika Avcı açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Evden çıkıyorum merak etmeyin. Görüntü vermiyorsam sebebi sizsiniz. İşi Magazin çöplüğüne çevirmiş tipler. Ben size o manşetleri attıracak mıyım sanıyorsunuz? Bu sefer kibarca uyarıyorum. Uğraşmayın.

Aksi halde sizinle ilgili de karar aldırmak zorunda kalacağım. Dilekçemi evden almıyorlar canım... Sıkıntı yok. Çıkar, bizzat veririm."

