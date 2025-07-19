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Nazan Öncel hastaneye kaldırıldı! "Yüksek nabız, yüksek tansiyon..."

Sanatçı Nazan Öncel yüksek tansiyon, yüksek nabız nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Daha önce de kalp krizi geçiren Öncel'in sağlık durumunun stabil hale getirilmeye çalışıldığı aktarıldı. Öncel’in ne zaman taburcu olacağı henüz belli değil.

Nazan Öncel hastaneye kaldırıldı! "Yüksek nabız, yüksek tansiyon..."
Recep Demircan

Pop müziğinin divası Nazan Öncel, mayıs ayında kalp krizi geçirmişti. Öncel yine hastaneye kaldırıldı. Danışmanı Yağız Yılmaz, Öncel'in sağlık durumunun stabil hale getirilmeye çalışıldığını ifade etti.

DANIŞMANINDAN AÇIKLAMA

Danışmanı Yağız Yılmaz, hastaneden fotoğrafla duyurdu:

“Mayıs ayında anjiyo balon yapılarak iki stent takılan sanatçımız bu sabaha karşı 04:30’da apar topar tekrar acile kaldırıldı. Yüksek nabız, yüksek tansiyon bir stentle daha kontrol altına alınırken sanatçımızın sağlık durumu stabil hale getirilmeye çalışılıyor.”

NE ZAMAN TABURCU OLACAĞI BELLİ DEĞİL

“Ben bu kalp için daha ne yapayım? Ne istediyse yaptım; yürü dedi yürüdüm, diyet yap dedi yaptım, bol su iç dedi içtim, stent dedi eyvallah dedim; olmayınca olmuyor demek ki hadi dua edin.” sözleriyle hayranlarına mesaj gönderen Öncel’in ne zaman taburcu olacağı henüz belli değil.

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Nazan Öncel
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