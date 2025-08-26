MAGAZİN

Ne diyet ne egzersiz... Melisa Aslı Pamuk tam 24 kilo verdi! Zayıflama sırrı bakın neymiş

Futbolcu Yusuf Yazıcı ile mutlu bir evliliği ve Mylan adında bir oğlu olan Melisa Aslı Pamuk doğum sonrası 32 kilo aldığını ve neredeyse hepsini verdiğini açıkladı. Ünlü ismin zayıflama sırrı bakın neymiş...

Öznur Yaslı İkier

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ve futbolcu Yusuf Yazıcı Mayıs 2024'te sürpriz bir şekilde Paris'te nikâh masasına oturmuştu.

Pamuk evlendikten kısa bir süre sonra da "Hot mom alert" notunu düştüğü paylaşımıyla hamile olduğunu duyurmuştu. İkili geçen 29 Ocak'ta da oğullarını kucaklarına almıştı.

İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Melisa Aslı Pamuk önceki gün Instagram'da takipçileriyle soru cevap gerçekleştirdi ve onların merak ettiklerine yanıt verdi.

Oyuncu hamileliği boyunca kaç kilo aldığıyla ilgili soruya şu yanıtı verdi:

"Hazır mısın? 32 kilogram aldım. Çoğu kilomu verdim sanırım 8 kilo kaldı. Egzersiz yapmadım, diyet yapmadım. Sadece iştahım yok ve Mylan'la uğraşmaktan kilolarımı verdim."

Anahtar Kelimeler:
Melisa Aslı Pamuk
