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Nefise Karatay'ın kızı artık 10 yaşında! Güzelliğini annesinden almış

Mehmet Ali Erbil ile verdiği pozlarla hafızalarda iz bırakan ünlü manken Nefise Karatay'ın kızı artık 10 yaşında. Kızı Maya ile pozlarını paylaşan güzel isme sosyal medyada yorum yağdı.

Nefise Karatay'ın kızı artık 10 yaşında! Güzelliğini annesinden almış
Kubra Akalın

Eski manken, sunucu ve oyuncu Nefise Karatay, 2012 yılında iş insanı Yusuf Day ile evlenmiş, 2015 yılında ise ilk çocuğu olan kızı Maya’yı kucağına almıştı.

Bir dönem Mehmet Ali Erbil ile yaşadığı aşkla da gündeme gelen Karatay sakin bir hayat sürüyor.

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Bodrum'daki sade ve huzurlu yeni hayatında doğayla iç içe bir yaşam süren Nefise Karatay'ın 10 yaşında olan kızı Maya görenlerin ağzını açık bıraktı.

Güzelliğiyle dönemin en dikkat çeken modellerinden biri olan Nefise Karatay’ın kızı Maya'nın annesine benzerliğine yorum yağdı.

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Güzelliğini annesinden alan Maya'ya reklam teklifleri yağdığı da bir süre önce gündeme gelmişti.

GÜZELLİĞİNİN SIRRI

Öte yandan Nefise Karatay yıllara meydan okuyor. Bir döneme damgasını vuran eski manken Nefise Karatay, yıllar içerisinde değişmeyen güzelliğinin sırrını açıklamıştı.

Karatay, "Makyajla uyumamaya dikkat ederim, kötü alışkanlıklarım yok, yüz yogası yapıyorum ve düzenli spor yapıyorum. Bütün yaşam tarzı olarak dikkat etmek gerekiyor" demişti.

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Nefise Karatay
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