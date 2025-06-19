Neslihan Atagül'ün yataktaki pozları olay oldu! Notu dikkat çekti

2016 yılında kendisi gibi oyuncu Kadir Doğulu ile nikah masasına oturan Neslihan Atagül kısa bir süre önce anne olmanın mutluluğunu yaşadı.

Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Neslihan Atagül son olarak yatakta peş peşe pozlar verdi.

Bu karelerine; "Kutlanacak şeyler var" notunu düşen Neslihan Atagül takipçilerinin beğenisini kazandı.

Neslihan Atagül, neyin kutlandığına dair en ufak bir ipucu vermemesi kafaları karıştırırken hamile olduğu yönünde yorumlar yapıldı.