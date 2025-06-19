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Neslihan Atagül'ün yataktaki pozları olay oldu! Notu dikkat çekti

Kendisi gibi oyuncu Kadir Doğulu ile mutlu evliliği süren Neslihan Atagül, kısa bir süre önce anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü isim yataktaki pozlarıyla adından söz ettirdi. Atagül'ün "Kutlanacak şeyler var" notu da merak uyandırdı.

Neslihan Atagül'ün yataktaki pozları olay oldu! Notu dikkat çekti
Öznur Yaslı İkier

2016 yılında kendisi gibi oyuncu Kadir Doğulu ile nikah masasına oturan Neslihan Atagül kısa bir süre önce anne olmanın mutluluğunu yaşadı.

Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Neslihan Atagül son olarak yatakta peş peşe pozlar verdi.

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Bu karelerine; "Kutlanacak şeyler var" notunu düşen Neslihan Atagül takipçilerinin beğenisini kazandı.

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Neslihan Atagül, neyin kutlandığına dair en ufak bir ipucu vermemesi kafaları karıştırırken hamile olduğu yönünde yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kadir Doğulu Neslihan Atagül
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