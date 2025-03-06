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  4. Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun bebekleri oldu! Neslihan Atagül doğum yaptı

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun bebekleri oldu! Neslihan Atagül doğum yaptı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
06.03.2025 15:06
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Başarılı oyuncu Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, ilk çocuklarını kucaklarına alarak yeni bir hayata adım attı. Doğum sonrası hem anne hem de bebeğin sağlık durumlarının gayet iyi olduğu öğrenildi.

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun bebekleri oldu! Neslihan Atagül doğum yaptı

Kadir Doğulu ile 2016 yılında evlenen ünlü oyuncu Neslihan Atagül hamile olduğunu açıklamıştı. Kara Sevda, Fatih Harbiye, Serfirin Kırzı, Senden Bana Kalan ve Gecenin Ucunda gibi yapımlarla tanınan Neslihan Atagül anne oldu.

Bir süredir ekrandan uzak olan çift bebeklerini kucaklarına aldı. Doğumun ardından sağlık durumları gayet iyi olan anne ve bebek için mutluluklar devam ediyor.

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Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun mutlu günü sosyal medyada da büyük bir yankı uyandırdı. İkiliye tebrik mesajları yağarken Atagül ve Doğulu çifti, henüz bebeklerini paylaşmadı.

BEBEĞİN ADI NE OLDU?

İtalya'da katıldığı bir programda da bebeğinin cinsiyetini açıklayan Neslihan Atagül, oğlu olacağını belirtmişti. Bebeğin ismiyle ilgili sorulara ise, “Fikirler var ancak daha düşünce aşamasındayız. Kimseyle paylaşmıyoruz” diyerek yanıt verdi.

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Atagül, hamile olduğunu sosyal medya hesabında duyurduğu bir paylaşımda, "Bir süre daha bu ‘mutluluğumuzu’ mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası. Velhasılkelam; Biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz" diyerek heyecanını takipçileriyle paylaşmıştı.

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Neslihan Atagül
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