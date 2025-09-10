MAGAZİN

Nesrin Cavadzade beline kadar açıkta bıraktı! İddialı seçimi olay oldu

Son dönemde özel hayatı ve iddialı seçimleriyle adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade peş peşe yayınladığı karelerle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Cavadzade'nin 'Bizim hayatımızda hataya yer yok' notu ile paylaştığı karelerine kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

Öznur Yaslı İkier

'Ağır Roman Yeni Dünya', 'Küçük Ağa', 'Bizim Hikaye' 'Yasak Elma', 'Şahane Hayatım' ve 'Sandık Kokusu' gibi birbirinden başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla dikkat çekiyor.

Her adımı adeta olay olan ünlü isim bu defa iddialı seçimiyle adından söz ettirdi. Derin göğüs ve bel dekolteli elbisesiyle peş peşe pozlar veren Cavadzade bu haliyle takipçilerinden tam not aldı.

Ünlü oyuncu paylaşımına; 'Bizim hayatımızda hataya yer yok' ifadelerini not düştü.

YORUM YAĞDI

Cavadzade'nin peş peşe yayınladığı karelerine; 'başka bir aurası var', 'alev alev', 'bu güzellik şaka mı?' gibi yorumlar yapıldı.

