Nesrin Cavadzade beline kadar açıkta bıraktı! İddialı seçimi olay oldu

'Ağır Roman Yeni Dünya', 'Küçük Ağa', 'Bizim Hikaye' 'Yasak Elma', 'Şahane Hayatım' ve 'Sandık Kokusu' gibi birbirinden başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla dikkat çekiyor.

Her adımı adeta olay olan ünlü isim bu defa iddialı seçimiyle adından söz ettirdi. Derin göğüs ve bel dekolteli elbisesiyle peş peşe pozlar veren Cavadzade bu haliyle takipçilerinden tam not aldı.

Ünlü oyuncu paylaşımına; 'Bizim hayatımızda hataya yer yok' ifadelerini not düştü.

YORUM YAĞDI

Cavadzade'nin peş peşe yayınladığı karelerine; 'başka bir aurası var', 'alev alev', 'bu güzellik şaka mı?' gibi yorumlar yapıldı.