Nesrin Cavadzade çöl pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Beğeni butonu çöktü

'Al Yazmalım', 'Küçük Ağa', 'Bizim Hikaye', 'Aşk Tesadüfleri Sever 2', 'Yasak Elma' ve Sandık Kokusu gibi birçok projede izleyici karşısına çıkan Nesrin Cavadzade özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor.

Her adımı adeta olay olan ünlü isim son olarak Sandık Kokusu dizisinde rol alan ve dizideki rol arkadaşı Pamir Pekin ile kısa süreli aşk yaşamıştı.

YORUM YAĞDI

Tatil için soluğu Mısır'da alan ünlü ismin çöl pozları sosyal medyanın gündemine oturdu. Cavadzade'nin siyah transparan elbisesiyle verdiği pozlar kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Nesrin Cavadzade'ye sosyal medyada; 'harika görünüyor', 'bu kadın olay', 'yine harika' gibi yorumlar yapıldı.