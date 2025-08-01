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Nesrin Cavadzade çöl pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Beğeni butonu çöktü

Özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla zaman zaman gündem olan ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade şimdi de çöl pozlarıyla adından söz ettirdi. Mısır'a giden ünlü isim peş peşe yayınladığı karelerle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Nesrin Cavadzade çöl pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Beğeni butonu çöktü
Öznur Yaslı İkier

'Al Yazmalım', 'Küçük Ağa', 'Bizim Hikaye', 'Aşk Tesadüfleri Sever 2', 'Yasak Elma' ve Sandık Kokusu gibi birçok projede izleyici karşısına çıkan Nesrin Cavadzade özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor.

Her adımı adeta olay olan ünlü isim son olarak Sandık Kokusu dizisinde rol alan ve dizideki rol arkadaşı Pamir Pekin ile kısa süreli aşk yaşamıştı.

Nesrin Cavadzade çöl pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Beğeni butonu çöktü 1

YORUM YAĞDI

Tatil için soluğu Mısır'da alan ünlü ismin çöl pozları sosyal medyanın gündemine oturdu. Cavadzade'nin siyah transparan elbisesiyle verdiği pozlar kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Nesrin Cavadzade çöl pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Beğeni butonu çöktü 2

Nesrin Cavadzade'ye sosyal medyada; 'harika görünüyor', 'bu kadın olay', 'yine harika' gibi yorumlar yapıldı.

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Nesrin Cavadzade
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