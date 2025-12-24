MAGAZİN

Net asgari ücret 28 bin 75 TL olarak açıklandı! 'Maaş hesabı' videosu viral oldu

İçerik devam ediyor
Öznur Yaslı İkier

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin 2026 yılı için net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak belirlendiğini açıkladı. Yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından fenomen Oğuzhan Alpdoğan'ın maaş hesaplama videosu sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Alpdoğan kısa sürede viral oldu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamındaki üçüncü toplantısı dün akşam gerçekleştirildi.

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret yüzde 27 artışla net 28 bin 75 liraya yükseldi. Asgari ücretin belirlenmesinin ardından tüm çalışanlar maaş hesabı yapmaya başladılar.

Fenomen Oğuzhan Alpdoğan asgari ücret maaş hesabını eğlenceli bir video ile sosyal medyaya taşıdı.

Net asgari ücret 28 bin 75 TL olarak açıklandı! Maaş hesabı videosu viral oldu 1

'Asgari ücret açıklanınca herkesi arayıp maaşını hesaplamaya çalışan model' tiplemesi yapan Alpdoğan videosuyla büyük ses getirdi.

Net asgari ücret 28 bin 75 TL olarak açıklandı! Maaş hesabı videosu viral oldu 2

Oğuzhan Alpdoğan'a sosyal medyada; 'harikasın abi', 'adam her masada var', 'kral yine sahnede' gibi yorumlar yapıldı.

Net asgari ücret 28 bin 75 TL olarak açıklandı! Maaş hesabı videosu viral oldu 3

Keşke Asgari ücret 28000 tl olduğunda ben işçinin hakkını yedirme Devlet onu belirlemiş ama ben işçimin hakkının bende kalmasını istemem fazla veriyorum diyen işverenler olupda "Devletin belirlediği ücret' diye suçu devlete ekono iye atmasalar...
