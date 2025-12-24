Net asgari ücret 28 bin 75 TL olarak açıklandı! 'Maaş hesabı' videosu viral oldu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamındaki üçüncü toplantısı dün akşam gerçekleştirildi.

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret yüzde 27 artışla net 28 bin 75 liraya yükseldi. Asgari ücretin belirlenmesinin ardından tüm çalışanlar maaş hesabı yapmaya başladılar.

Fenomen Oğuzhan Alpdoğan asgari ücret maaş hesabını eğlenceli bir video ile sosyal medyaya taşıdı.

'Asgari ücret açıklanınca herkesi arayıp maaşını hesaplamaya çalışan model' tiplemesi yapan Alpdoğan videosuyla büyük ses getirdi.

Oğuzhan Alpdoğan'a sosyal medyada; 'harikasın abi', 'adam her masada var', 'kral yine sahnede' gibi yorumlar yapıldı.