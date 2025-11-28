Netflix'in Münevver Karabulut cinayetini konu alan belgeseline Karabulut ailesinden itiraz

Netflix Türkiye’nin Münevver Karabulut cinayetine ilişkin hazırladığı yapım, tanıtım videosunun paylaşılmasının ardından yeni bir tartışmanın odağına yerleşti. Aile adına yapılan açıklamada, belgeselin çekim aşamasında herhangi bir onay verilmediği ve sürecin izinsiz yürütüldüğü ifade edildi.

“AİLENİN RIZASI OLMADAN ÇEKİLDİ”

GZT'de yer alan habere göre ailenin hukuk ekibi, Münevver Karabulut’un anne ve babasının bilgisi dışında yapım süreci yürütüldüğünü belirtti. Rezan Epözdemir’in tutukluluğu nedeniyle süreci takip eden avukat Murat Öksüz, belgeselin hem Türk Medeni Kanunu hem de Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında "kişilik haklarının ihlali" niteliği taşıdığını vurguladı.

HUKUKİ ÖNLEMLER İÇİN BAŞVURU HAZIRLIĞI

Aile, yapımın yayımlanmasının engellenmesi için tedbir talebi dahil tüm hukuki yollara başvuracaklarını duyurdu. Açıklamada, Münevver Karabulut’un adının “ticari bir içeriğe dönüştürülmesinden” duyulan rahatsızlık özellikle dile getirildi.

NETFLİX TARAFINA DAHA ÖNCE İHTARNAME GÖNDERİLMİŞTİ

Soruşturmayı yakından takip eden avukatlar, belgeselin hazırlık aşamasında Netflix’e ihtarname ile uyarıda bulunulduğunu, buna rağmen yayına hazırlık sürecinin sürdürüldüğünü belirtti. Ailenin, belgeselin yayımlanması halinde hukuki ve cezai süreç başlatacağı yeniden hatırlatıldı.