MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Netflix'in Münevver Karabulut cinayetini konu alan belgeseline Karabulut ailesinden itiraz

Netflix’in Münevver Karabulut cinayetini konu alan belgeseli, ailenin izni olmadan hazırlandığı iddiasıyla tartışma yarattı. Ailenin avukatları, kişilik haklarının ihlal edildiğini belirterek yayının durdurulması için tüm hukuki adımların atılacağını açıkladı. Dijital içerik platformu Netflix, Karabulut cinayetiyle ilgili belgeselin fragmanını sosyal medyada paylaştı.

Netflix'in Münevver Karabulut cinayetini konu alan belgeseline Karabulut ailesinden itiraz
Mustafa Fidan

Netflix Türkiye’nin Münevver Karabulut cinayetine ilişkin hazırladığı yapım, tanıtım videosunun paylaşılmasının ardından yeni bir tartışmanın odağına yerleşti. Aile adına yapılan açıklamada, belgeselin çekim aşamasında herhangi bir onay verilmediği ve sürecin izinsiz yürütüldüğü ifade edildi.

Netflix in Münevver Karabulut cinayetini konu alan belgeseline Karabulut ailesinden itiraz 1

“AİLENİN RIZASI OLMADAN ÇEKİLDİ”

GZT'de yer alan habere göre ailenin hukuk ekibi, Münevver Karabulut’un anne ve babasının bilgisi dışında yapım süreci yürütüldüğünü belirtti. Rezan Epözdemir’in tutukluluğu nedeniyle süreci takip eden avukat Murat Öksüz, belgeselin hem Türk Medeni Kanunu hem de Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında "kişilik haklarının ihlali" niteliği taşıdığını vurguladı.

Netflix in Münevver Karabulut cinayetini konu alan belgeseline Karabulut ailesinden itiraz 2

HUKUKİ ÖNLEMLER İÇİN BAŞVURU HAZIRLIĞI

Aile, yapımın yayımlanmasının engellenmesi için tedbir talebi dahil tüm hukuki yollara başvuracaklarını duyurdu. Açıklamada, Münevver Karabulut’un adının “ticari bir içeriğe dönüştürülmesinden” duyulan rahatsızlık özellikle dile getirildi.

NETFLİX TARAFINA DAHA ÖNCE İHTARNAME GÖNDERİLMİŞTİ

Soruşturmayı yakından takip eden avukatlar, belgeselin hazırlık aşamasında Netflix’e ihtarname ile uyarıda bulunulduğunu, buna rağmen yayına hazırlık sürecinin sürdürüldüğünü belirtti. Ailenin, belgeselin yayımlanması halinde hukuki ve cezai süreç başlatacağı yeniden hatırlatıldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şarkıcı İrem Derici ifade vermek için adliyeye geldiŞarkıcı İrem Derici ifade vermek için adliyeye geldi
Evrim Akın hakkındaki iddialara ağlayarak yanıt verdi: "İyilikten başka ne yaptım?"Evrim Akın hakkındaki iddialara ağlayarak yanıt verdi: "İyilikten başka ne yaptım?"

Anahtar Kelimeler:
cinayet Münevver Karabulut Cem Garipoğlu belgesel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fatih Altaylı'dan hapis cezasının ardından dikkat çeken ‘boş koltuk’ kararı!

Fatih Altaylı'dan hapis cezasının ardından dikkat çeken ‘boş koltuk’ kararı!

İznik'teki 'Papa' planı suya düştü

İznik'teki 'Papa' planı suya düştü

Samsunspor tarih yazıyor! Namağlup lider devam...

Samsunspor tarih yazıyor! Namağlup lider devam...

Kızı için köyü seçti! Ayvalık’ta otel açtı

Kızı için köyü seçti! Ayvalık’ta otel açtı

Akaryakıt tabelasında çifte indirim!

Akaryakıt tabelasında çifte indirim!

Suriyeliler faydalanıyordu: Artık para ödeyecekler

Suriyeliler faydalanıyordu: Artık para ödeyecekler

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.