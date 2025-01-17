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Netflix TBMM gündeminde! Vekiller ve yetkililer arasında 'LGBT' tartışması! 'Açık açık soruyorum'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
17.01.2025 08:44
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TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nda, Netflix temsilcileri sunum yaptı. Sunumun ardından milletvekilleri şirket yetkililerine sorular sordu. Vekiller ve yetkililer arasında tartışma çıktı.

Netflix TBMM gündeminde! Vekiller ve yetkililer arasında 'LGBT' tartışması! 'Açık açık soruyorum'

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman başkanlığında toplandı. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, Netflix yetkililerini dinledi. Bu süreçte vekiller ile Netflix yetkilileri arasında 'LGBT' tartışması çıktı.

Meclis’te sunum yapan dijital platform Netflix temsilcilerinin LGBT propagandası yapıp yapmadıkları sorusuna verdikleri muğlak cevap vekilleri kızdırdı.

Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Netflix Direktörü Pelin Mavili’ye “LGBT’yi özel olarak destekleyen bir yayın politikası tercihiniz var mı? Türk aile yapısına uygun olmayan dizileri özel olarak bir yerden bir maksatla mı yayınlıyorsunuz?” diyerek bir soru yöneltti.

lobi

Mavili’nin “Bizim ekranımızda çok çeşitli şeyler görüyorsunuzdur bu herkesin kendini bulduğu bir ekran olabilmek amacıyla” diye cevap vermesi Yayman’ı kızdırdı.

"LOBİ BASKISI SEBEBİYLE BİR İÇERİK YAPMIŞLIĞIMIZ HENÜZ OLMADI"

Yayman “Ben size açık bir soru sordum. LGBT’yle ilgili, cinsiyetsiz iyileştirmeyle ilgili galiba atladınız” dedi. Mavili ise “Atlamadım, çok net söyledim. LGBT de dâhil, herhangi bir konuda bir lobi baskısı sebebiyle bir içerik yapmışlığımız henüz olmadı” şeklinde konuştu.

LOBİ 2

Netflix yöneticileri, ayrıca dünyada Türk dizilerine ve yapımlarına olan ilginin her geçen gün arttığını bildirdi. Buna göre, Türk dizileri, 92 ülkede seyirciye ulaştı ve 27 hafta dünya genelinde ilk 10’da yer aldı.

Anahtar Kelimeler:
Netflix Hüseyin Yayman
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