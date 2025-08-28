Nevşin Mengü'nün tartışma yaratan sözleri: "Bir şey olmak istiyorsan..."

Zaman zaman yaptığı yorumlarla gündeme gelen Nevşin Mengü, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Fatih Altaylı’nın Youtube kanalına konuk oldu.

Gençlerin umutsuzluğunun nedenlerine dair konuşan Mengü, şu ifadeleri kullandı:

"Gençlerin umutsuz olmasının nedeni çok fazla Instagram ve TikTok'ta vakit geçirmeleri. Sürekli eğlence, çok güzel hayatlar izliyorlar ve şöyle düşünüyorlar; sizin jenerasyon çok para kazandı, bu iş buralara geldi... Çok ucuza ev alınmış. Sanki 20 sene önce herkesin lüks yaşantısı vardı. Çok fazla illüzyon var. Bazı büyük şirketler insanların algılarını yönlendirebiliyorlardı. Şimdi onun yüz bin katı var. Evet, 20 yıl önce pek çok daha iyiydi. Ama 1 ay çalıştım ev aldım diye bir durum yoktu."

Nevşin Mengü'nün şu ifadeleri ise sosyal medyada tartışma yarattı:

"Kendilerini kandırmasınlar. Bir şey olmak istiyorsan, çok çalışmalısın. Her zaman her şeyin çok kolay olması için çok çalışmalısın."

Bu sözlerin ardından X kullanıcılar Mengü'ye tepki gösterdi. Kimi Nevşin Mengü'nün babasının durumunu hatırlattı kimi ise çocuk yaşta çalışıp ölen bazı çocuk işçileri hatırlattı.

İşte yapılan paylaşımlardan bazıları: