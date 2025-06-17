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Nihal Candan 25 kiloya düştü! Tedaviyi reddetmesine rağmen yoğun bakıma alındı

Bir süredir hastanede tedavi altında olan Nihal Candan'ın sağlık durumu kötüye gidiyor. Tedaviyi reddeden ve ailenin vasi atanmasını istediği Candan için harekete geçildi. Nihal Candan devlet hastanesinde yoğun bakıma alındı.

Nihal Candan 25 kiloya düştü! Tedaviyi reddetmesine rağmen yoğun bakıma alındı
Kubra Akalın

Sosyal medya fenomeni Nihal Candan Kasım 2023’te “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamalarıyla tutuklandıktan sonra Anoreksiya Nervoza hastalığı sebebiyle hızla kilo vermeye başlamıştı. Nihal Candan daha sonra sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi. Ancak kilo vermeye devam eden Candan hastanelik oldu.

Modacı Pınar Kerimoğlu Nihal Candan'ın durumunun kritik olduğunu açıkladı. Son olarak 29 kiloya düşen ve tedaviyi reddeden Candan özel hastanede bakılıyordu.

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Pınar Kerimoğlu, "Durumu çok kritik. Acil vasi atanması gerekiyor aileden, annesinin. Hemen Adalet Bakanlığı'na hatta Hande Yener yazmış" demişti.

NİHAL CANDAN SAĞLIK DURUMU

Modacı Candan'ın ailesiyle yeniden konuşarak Nihal Candan'ın son sağlık durumunu açıkladı.

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Kerimoğlu Nihal Candan'ın devlet hastanesine yatırıldığını ve yoğun bakıma alındığını açıklayarak "Nihal yine istemiyorum demesine rağmen çok şükür alınmış" dedi.
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Nihal Candan'ın ayrıca 25 kiloya düştüğü ve durumunun da kritik olduğu belirtildi.

Umut Candan geçtiğimiz günlerde kızının durumunu anlatırken "Hastanesini değiştirmeyi düşünüyorum. Psikolojik olarak da daha iyi tedavi olacağı bir hastaneye götürmeyi düşünüyorum" demişti.

Mynet'in Sesi
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Nihal Candan
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