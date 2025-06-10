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Nihal Candan bir kez daha yoğun bakımdan çıktı! Tek yediği şey... Son görüntüsü üzdü

Dolandırıcılık suçundan cezaevine girdikten kısa bir süre sonra tahliye edilen Nihal Candan günlerdir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. 29 kiloya kadar düşen Nihal Candan'ın tekrar yoğun bakıma girdiği öğrenilmişti. Yoğun bakımdan tekrar normal odaya alınan Nihal Candan'ın son görüntüsü ortaya çıktı.

Nihal Candan bir kez daha yoğun bakımdan çıktı! Tek yediği şey... Son görüntüsü üzdü
Öznur Yaslı İkier

Sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşler, Kasım 2023’te “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

Cezaevindeyken Anoreksiya Nervoza teşhisi konulan Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle kısa süre önce tahliye olmuştu. Bu süreçte hızla kilo kaybeden Candan’ın durumu daha da kötüleşti.

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Dün Nihal Candan'ı hastanede ziyaret eden modacı Pınar Kerimoğlu, fenomen ismin yoğun bakıma tekrar yattığını açıklamıştı. Yeniden hastaneye giden ve annesiyle konuşan Pınar Kerimoğlu, Nihal Candan'ın son durumunu açıkladı.

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TEK YEDİĞİ ŞEY...

Instagram hesabından Nihal Candan'ın son görüntüsünü paylaşan Pınar Kerimoğlu, "Annesiyle konuştum, yoğun bakımdan çıkmış. Tekrardan odasına geçmiş. Tek yediği şey kuşkonmaz, özellikle istedi." dedi.

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Nihal Candan
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