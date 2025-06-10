Nihal Candan bir kez daha yoğun bakımdan çıktı! Tek yediği şey... Son görüntüsü üzdü

Sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşler, Kasım 2023’te “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamalarıyla tutuklanmıştı.
Cezaevindeyken Anoreksiya Nervoza teşhisi konulan Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle kısa süre önce tahliye olmuştu. Bu süreçte hızla kilo kaybeden Candan’ın durumu daha da kötüleşti.
Dün Nihal Candan'ı hastanede ziyaret eden modacı Pınar Kerimoğlu, fenomen ismin yoğun bakıma tekrar yattığını açıklamıştı. Yeniden hastaneye giden ve annesiyle konuşan Pınar Kerimoğlu, Nihal Candan'ın son durumunu açıkladı.
Instagram hesabından Nihal Candan'ın son görüntüsünü paylaşan Pınar Kerimoğlu, "Annesiyle konuştum, yoğun bakımdan çıkmış. Tekrardan odasına geçmiş. Tek yediği şey kuşkonmaz, özellikle istedi." dedi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum