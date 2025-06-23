Nihal Candan'ın ölmeden önce attığı mesajlar ortaya çıktı! "Ölürsem Bahar'ı da bırakırlar..."

Nihal Candan uzun süredir Anoreksiya Nervoza hastalığıyla mücadele ediyordu. Cezaevine girince durumu daha da kötüye giden fenomen tahliye olduktan sonra da kilo vermeye devam etti.

Tedavi altına alınan Nihal Candan hastanede tedaviyi reddettiği için 23 kiloya kadar düştü.

Yaşadığı zorlu süreçte sosyal medya baskısından rahatsız olduğunu söyleyen Nihal Candan, verdiği bir röportajda yemek yememeyi bir intihar yöntemi olarak seçtiğini dile getirmişti.

NİHAL CANDAN'IN SON İSTEĞİ

20 Haziran akşamı hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Nihal Candan'ın gazeteci Berat Aşıcıoğlu'na attığı son mesajlar ortaya çıktı.

@i.likechaos isimli magazin sayfası Nihal Candan'ın gazeteci Berat Aşıcıoğlu'na attığı son mesajları paylaştı. Candan mesajında "Ölmek istiyorum" dedi ve ekledi:

"Ölürsem Bahar'ı da bırakırlar bunun haberini de yapabilirsin azıcık iyi olunca çıkan haberlere bak! Herkes rahatlar hiç yaşanmamış gibi yapmaktan başka şansım varmış gibi üstüme geliyorlar..."