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Nihal Candan'ın sağlık durumuyla ilgili son gelişmeyi Pınar Kerimoğlu duyurdu: "Kalbi çalıştırmışlar, 24 saat kritik"

Anoreksiya rahatsızlığı nedeniyle 23 kiloya kadar düştüğü öğrenilen Nihal Candan günlerdir yoğun bakımda tedavi görüyor. Pınar Kerimoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Nihal Candan’ın kalbinin durduğunu ve kalp masajı uygulandığını duyurdu. Ardından yeni bir paylaşım yapan Kerimoğlu, Candan'ın annesiyle konuştuğunu belirterek, "Kalbi çalıştırmışlar. 24 saat kritik demişler" ifadelerini kullandı.

Katıldığı moda yarışmalarıyla adlarını duyuran fenomen kardeşler Nihal ve Bahar Candan, Kasım 2023’te “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Cezaevindeyken Anoreksiya Nervoza teşhisi konulan Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle kısa süre önce tahliye edilmişti.

Cezaevinden çıktıktan sonra hızla kilo kaybeden Nihal Candan bir süredir hastanede tedavi görüyor. nihal

"23 KİLOYA KADAR DÜŞTÜ"

Nihal Candan'ın annesi Umut Candan, kızının bu süreçte 23 kiloya kadar düştüğünü ve organlarının iflas ettiğini açıklamıştı. Umut Candan, kızının sağlık durumu hakkında; "Ölüm riskiyle karşı karşıyayız, makineye bağlı. 23 kiloya kadar düştü. Tüm organları iflas etmiş durumda. Duaya ihtiyacımız var" şeklinde açıklamada bulunmuştu.

ANNESİ

"KALP MASAJI YAPILDI"

Nihal Candan'ın yakın aile dostu Pınar Kerimoğlu, sosyal medya hesabından Candan ile ilgili üzücü bir gelişmeyi paylaştı. Kerimoğlu, Nihal Candan’ın kalbinin durduğunu ve kalp masajı uygulandığını ifade etti.

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Pınar Kerimoğlu, Nihal ve Bahar Candan'ın annesiyle tekrar konuştuğunu belirterek, "Kalbi çalıştırmışlar. Şimdi Umut anneyle konuştum. 24 saat kritik demişler. Dualarımızda" ifadelerini kullandı.

ANOREKSİYA NERVOZA NEDİR?

Anoreksiya nervoza, kişinin aşırı zayıflama isteğiyle yemek yemeyi reddettiği ciddi bir yeme bozukluğudur. Genetik, psikolojik ve çevresel faktörler hastalığın gelişiminde rol oynar. Genellikle ergenlik döneminde başlar ve kadınlarda daha yaygındır. Anoreksiya belirtileri arasında aşırı kilo kaybı, beden algısında bozulma ve adet düzensizlikleri bulunur. Anoreksiya ve bulimia farkı ise yeme davranışlarında yatmaktadır; anoreksiyada kısıtlama, bulimiada aşırı yeme ve kusma görülür. Tedavi sürecinde kilo alımı sağlanır ve psikoterapi uygulanır.

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