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Nihat Doğan kaşlarını yaptırdı, dile düştü! "Seda Sayan'a özenmiş"

Açıklamaları, aşkları ve paylaşımlarıyla zaman zaman gündeme gelen Nihat Doğan kaş tasarımı ve ameliyatsız yüz gençleştirme işlemleri ile yepyeni bir görünüme kavuştu. Nihat Doğan'ın estetikten sonraki görüntüsü görenleri şoke etti.

Nihat Doğan kaşlarını yaptırdı, dile düştü! "Seda Sayan'a özenmiş"
Kubra Akalın

Gökhan Özen, Mustafa Sandal, Cenk Eren, Rafet El Roman ve Hakan Peker gibi son dönemde estetik yaptıran isimler arasına bir isim daha katıldı. Ünlü isimler arasında son dönemde hız kazanan estetik trendine katılan son isim; Nihat Doğan.

49 yaşındaki şarkıcı, yaptığı son estetik dokunuşlarla sosyal medyada adeta gündem oldu. Doğan 'Bu konularda anneme babama güvenmem, yüzümü elletmem' diyen Nihat Doğan 'Siz de çıkın çıkın gelin' ifadelerini kullandı.

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NİHAT DOĞAN'IN KAŞLARI GÜNDEMDE

Yüz hatlarındaki belirgin değişimle dikkat çeken Nihat Doğan’ın estetikli hali, magazin basınının öne çıkan konularından biri haline geldi. Ünlü şarkıcının geçirdiği işlemler sonrası ortaya çıkan yeni imajı için sosyal medyada dile düştü.

Bir çocuk babası olan Nihat Doğan’ın son hali hakkında sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı.

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Nihat Doğan'ın kaşlarını görenler kendilerini tutamadı ve "Yapay zeka sandım", "Bu ne hal", "Eski aşkı Seda Sayan'a özenmiş", "Hiç estetik olmamış" yorumlarında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Nihat Doğan
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