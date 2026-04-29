Nihat Hatipoğlu’nun oğlu ile videolar çekiyordu! TikTok yayınında 42 dakikada kazandığı para dudak uçuklattı

Nihat Hatipoğlu’nun oğlu Said Hatipoğlu ile çekilen videoların ardından tanınırlığı artan fenomen Fatma Soydaş, dijital içerik mecralarında rekor kazanç verilerine ulaştı.

TikTok üzerinde gerçekleştirdiği son canlı yayında 42 dakikada 323 bin TL’den fazla hediye toplayan Soydaş, eş zamanlı olarak Instagram’da başlattığı ücretli abonelik sistemiyle de 560 bin TL barajını aştı.

42 DAKİKALIK KAZANCI DUDAK UÇUKLATTI

Said Hatipoğlu ile aşk iddialarını yalanlamasının ardından takipçi etkileşimi iyice yükselen Soydaş, TikTok canlı yayınında izleyicilerden gelen dijital hediyelerle 42 dakikada 323 bin 330 TL topladı.

REKOR KIRDI

Yayındaki saniyelik kazanç oranları dijital içerik üreticileri arasında yeni bir rekor olarak değerlendirildi. Fenomen, yayına gösterilen yoğun ilginin ardından içerik üretimini çeşitlendireceğini duyurdu.

560 BİN TL EK GELİR

Fatma Soydaş, TikTok’tan elde ettiği kazanca ek olarak Instagram’daki “Abonelik” özelliğini de kullanmaya başladı. Aylık 59,99 TL olarak belirlenen üyelik ücretiyle kısa sürede geniş bir abone kitlesine ulaşan Soydaş’ın, paylaşılan verilere göre yalnızca iki gün içinde 9 bin 338 kişiyi sisteme dahil ettiği görüldü. Bu yoğun ilgi sayesinde Soydaş, sadece Instagram aboneliklerinden 560 bin 186 TL tutarında ek gelir elde etti.