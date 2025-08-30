MAGAZİN

Nikahın ardından Gülseren Ceylan bekarlığa veda partisine gitti! Mehmet Ali Erbil evde canlı yayın açtı! Görüntüler gündem oldu

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'la Yeniköy'deki evinde gerçekleşen sade bir törenle nikah masasına oturdu. Büyük ses getiren evliliğin yankıları sürerken nikahın ardından Gülseren Ceylan'ın bekarlığa veda partisine gittiği Erbil'in ise evde kaldığı öğrenildi.

Öznur Yaslı İkier

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, uzun bir süredir bir dargın bir barışık aşk yaşadığı kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile dünyaevine girdi.

Mehmet Ali Erbil'in Yeniköy'deki evinde gerçekleşen nikâh törenine ünlü ismin çocukları; Sezin Erbil Yazgan, Yasmin Erbil ve Ali Sadi Erbil de katıldı. Nikâh şahidi Serdar Ortaç ise uyuya kaldığı için nikâha gidemedi.

Mehmet Ali Erbil Gülseren Ceylan ile gerçekleştirdiği nikâhın ardından evde kalmayı tercih ederken Ceylan arkadaşlarıyla bekarlığa veda partisine gitti.

Erbil TikTok'ta canlı yayın açıp Gülseren'in olmadığını dile getirdi ve takipçilerinden para topladı.

O görüntüler kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

