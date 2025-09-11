MAGAZİN

Nilperi Şahinkaya intihar mı etti? Annesinin ölümden sonra "Beni affedin dayanamıyorum" notuyla paylaşıp sildi... Olay iddia

Geçen haftalarda annesini kaybeden Nilperi Şahinkaya'dan bir süredir haber alınamıyor. Sosyal medyada Nilperi Şahinkaya'nın paylaşıp hemen sildiği mesaj hayranlarını tedirgin etti. İntihar iddiaları gündeme geldi.

Nilperi Şahinkaya’nın annesi Meltem Vural, kanser hastalığıyla uzun süredir mücadele ediyordu. Oyuncu geçtiğimiz günlerde acı haberi şu sözlerle duyurdu:

“Canım annemle verdiğimiz kanser mücadelesini bugün kaybettik. Benim neşeli, içi içine sığmayan minik kelebeğim. Sensiz nasıl yapacağım, hayat nasıl anlam bulacak bilmiyorum. Sen benim her şeyimsin. Çok şükür ki senin kızın olarak geldim. Hayatta en şanslı olduğum konu hep sen oldun. Seni canımdan çok seviyorum annecim” ifadelerini kullanmıştı.

Nilperi Şahinkaya cenazeden bir süre sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini endişelendirdi.

"BENİ AFFEDİN"

Annesiyle fotoğrafını paylaşan Nilperi Şahinkaya, ''Canlarım ben annemsiz yapamıyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim. Beni affedin'' yazılı not paylaştı.

İNTİHAR İDDİASI

Nilperi Şahinkaya'nın 30 saniye içinde sildiği hikayesini görenler ''Nilperi Şahinkaya intihar mı etti?'', "Bu paylaşım beni korkuttu", "Nilperi iyi mi?" yorumlarında bulundu.

Bir süredir haber alınamaması sebebiyle sevenlerini endişelendiren oyuncudan henüz bir açıklama gelmedi. Ancak sosyal medyada Entertainment Türkiye hesabında oyuncunun alkolle beraber sakinleştirici içip uyuduğu ve daha sonra kustuğu iddia edildi.

Ece Erken ise Gel Konuşalım yayınında oyuncunun sakinleştirici aldığını ama şu an iyi olduğunu söyledi.

