Nilperi Şahinkaya'nın annesi hayatını kaybetti! "Sensiz nasıl devam edeceğim?"

Kral Kaybederse dizisiyle ekrana dönen Nilperi Şahinkaya'nın annesi hayatını kaybetti. Nilperi Şahinkaya, kanserle mücadele eden annesi Meltem Vural'ın vefatını sosyal medya hesabından duyurdu.

Kubra Akalın

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, sevenlerini ve hayranlarını derinden üzen bir haberle sarsıldı. Şahinkaya'nın annesi Meltem Vural, kanserle verdiği mücadeleyi kaybetti.

Oyuncu, acı haberi sosyal medya platformu üzerinden yaptığı duygusal bir paylaşımla duyurdu.

Acı haberle yıkılan oyuncu açıklamasında şunları söyledi:

"Canım annemle verdiğimiz kanser mücadelesini bugün kaybettik. Benim neşeli, içi içine sığmayan minik kelebeğim… Sensiz nasıl devam edeceğim, hayatın anlamı nasıl olacak bilmiyorum. Sen benim her şeyimsin. Çok şükür ki senin kızın olarak dünyaya geldim. Hayatta en şanslı olduğum konu hep sen oldun. Seni canımdan çok seviyorum, anneciğim."

Nilperi Şahinkaya
